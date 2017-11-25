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Капа для бокса

Капа для бокса широко используется как элемент защитного снаряжения для боевых искусств. Она используется не только во время боев, но и в обучении. Это дает возможность сохранить ваши зубы неповрежденными и не тратить время и деньги на услуги дантистов. Кроме боевых видов спорта это устройство набирает все возрастающий спрос со стороны хоккеистов, игроков в регби и участников других спортивных состязаний.

Однако, чтобы использовать защиту для зубов, и не разочаровываться в самый ответственный момент и было наиболее удобным в использовании, то к своему выбору нужно подходить с умением.

Разумеется, даже непосвященному человеку известно, что капа защищает зубы от повреждений. Но кроме этого, он выполняет и другие функции. Правильно подобранный инструмент также необходим для смягчения и перераспределения силы удара, что помогает избежать сотрясений или кровоизлияния, вывиха челюсти и травм шейных позвонков. Кроме того, данные боксерские капы не допустят возможных разрывов на щеках бойцов.

Некоторые боксеры предпочитают индивидуальную защиту, и заказывают её у стоматологов. Врачи берут слепок челюсти, делают капу, которая повторяет все анатомические особенности спортсмена. Его применение наиболее удобно и отвечает всем требованиям безопасности. Однако из-за обширного выбора готовых предметов и высокой стоимости индивидуального заказа, данный способ не нашёл своего широкого применения.

В дополнение к техническим параметрам, производители больше смотрят на дизайн. Так представлены красочные модели не только для взрослых мужчин, но и для детей, женщин. Вы можете купить капу с другим вкусом, например, фруктовым или ягодным. Выбор настолько обширен, что он ограничен только предпочтениями пользователя. Например, в Украине можно сделать это на сайте http://fightplanet.com.ua/collection/kappy.

Каждому хочется, чтобы расходы оправдались. В случае каппы решающим нюансом должен быть уровень мастерства боксера. Таким образом, для нескольких тренингов подойдет литое устройство, которое может удерживать зубы на месте и в то же время практически не влияет на кошелек.

25 ноябрь 2017 /
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