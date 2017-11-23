Что такое стресс и как с ним бороться

В современном мире множество негативных событий. Напряженность и бешеный темп рабочего дня часто могут привести к стрессу. От него нужно избавляться как можно скорее, ведь он оказывает прямое негативное влияние на психику человека.

Стресс – естественная реакция организма на негативные события. Стресс часто связан с подавленностью. Пытаясь бороться с ней, в организме выделяются кортизол и адреналин. Такое перенапряжение повышает артериальное давление, усиливает свертываемость крови и потоотделение. Это полезно при травмах, однако бывает проблемой в обычной жизни. Кроме того, последствием стресса является усиленная бдительность.

Специалисты разделили стресс на три стадии, по возрастанию негативного влияния на организм и психику человека.

1 стадия – тревога. Тревога возникает при первых появлениях раздражителей. Это самая безобидная стадия, так как она оказывает небольшое влияние на организм. К тому же, некоторые стрессы, при благоприятном исходе, оканчиваются именно здесь. 2 стадия сопротивления. Наступления этой стадии следует ожидать, если стресс продолжает действовать на организм продолжительное время. Нагрузка организма здесь уже существенная, появляется много неблагоприятных факторов. 3 истощение. Силы человека истощаются на данном этапе. Организм перестает сопротивляться раздражителям. Именно эту стадию относят к самым разрушительным, так как на ней берут начало болезни.

Вследствие разных устройств психики, причины появления стресса могут быть самыми разными. Однако специалисты выявили несколько общих факторов, способных привести к стрессовой ситуации.

Характерные изменения организма могут быть вызваны переездом или любой другой сменой обстановки, а также – внезапными событиями. Слишком быстрый темп работы и выполнение действий негативно сказываются на психике и физическом состоянии человека. Конфликтные ситуации, тяжелые жизненные обстоятельства (увольнение с работы, тюремное заключение, лишение родительских прав).

Все процессы организма находятся в тесной связи друг с другом. Влияя на одну систему органов, можно повредить другую. Очень часто стресс оказывает негативное влияние на сердечнососудистую систему, а, значит, и на остальные органы. Также стресс может оказать и психологическое влияние человека и привести к различным психическим расстройствам, более тяжелым, чем он сам.

Если знать, как правильно действовать, можно быстро и безболезненно избавиться от стресса. Занятия спортом или прогулки никогда не будут лишними, и кроме хорошего настроения и здоровья подарят Вам еще и защиту от стресса. Хобби или релаксация помогут расслабиться после тяжелого трудового дня и отвлечься от всех проблем.

Главное – заметить стресс на ранней стадии, а еще лучше – вообще его не допустить, тогда будет легче с ним бороться. Не следует доводить себя до истощения – здесь Вам сможет помочь только хороший врач.