Косметика Oxxi в Украине

Ухоженность женской руки говорит об её отношении к себе. И всё начинается с маникюра. После того как будет обработана ногтевая пластина и кутикула, поверхность нужно покрыть лаком. Производитель, цвет лака у каждой женщины выбирается по собственному вкусу. Но качество лаков в любом случае должно быть безупречным, и не влиять отрицательно на ногти. Красота — ещё один критерий. А также длительность использования и нормальное снимание, без агрессивного ватным тампоном трения по ногтевой площади.

Все требования к лаку можно увидеть в продукте американского производителя Oxxi. Изящный пузырек так и тянет взор посмотреть, какой же лак там находится, и как ногти будут чувствовать себя при соприкосновении с лаковой жидкостью. Можно не опасаться: ногти не только не испортят первоначальный вид до покрытия, а станут лучше. Этот косметический продукт заботится нежно о ногтях, защищая от ломкости и расслоения.

Цвета у лака насыщенной гаммы, притягивают взгляд глубиной оттенка. Не теряют яркость несколько дней. Слегка вязкая консистенция удерживает лак на ногте, помогая правильно распределить по всей поверхности. Ёмкость бутылочки составляет 8 мл, что достаточно для того, чтобы попользоваться до тех пор, пока лак начнёт терять первоначальные свойства из-за открывания пробки с кисточкой. Лак насыщен минералами, которые питают ноготки, делают сильнее. Кисточка удобная при нанесении лака или геля.

Достоинства косметических продуктов компании Oxxi:

не токсичны, что важно как здоровья ногтей, так и для организма в целом;

наносится легко, не даёт подтёков, благодаря профессиональной кисточке;

богатый выбор цвета — от 180, в чем можно убедиться на сайте http://www.nail-palette.com.ua/gel-laki/oxxi;

держится лак и гель более трех недель, что говорит о качестве продукта;

легко снимается с поверхности ногтя для нанесения лака другого цвета.

Купить продукцию легко: просто отобрать нужное количество, оплатить. Доставку производят по разным городам Украины. В их числе Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, много других. Уточнить у менеджера.