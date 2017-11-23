Аренда авто без водителя в Киеве

Бывает так, люди приезжают в незнакомый город без авто другим транспортом для решения важных дел. Или личный транспорт находится в ремонте, а без машины поставленные заачи в рабочих днях не решить. Вот и приходится брать авто в аренду без водителя.

В Киеве такие услуги предоставляет компания Rentuacar. На рынке совсем недавно, но уже стала востребованной среди тех, кому машина нужна немедленно в аренду. Автомобили предоставляются самые разнообразные, в чем можно убедиться, познакомившись на сайте с каталогом: https://rentuacar.com/catalog. Здесь можно увидеть машины разного класса: VIP, бизнес, эконом. Все автомобили качественные, но каждый класс подразумевает своё направление использования.

Машины всегда «на ходу», потому что технически в хорошем состоянии.

Преимущества молодой, но востребованной команды:

авто предоставляется в тот же день, когда подана заявка;

арендовать можно целые сутки;

организовано два вида аренды: краткая и длительная;

оформление машины мгновенное;

в аренду предоставляются машины известных марок;

цены за аренду доступные;

забронировать авто можно в любой момент;

минимальный пакет документов для арены: удостоверение водителя и паспорт

Но имеются также требования к арендуемому машину:

возраст водителя минимум 23 года.

опыт вождения от 2 лет.

водительские документы с личным паспортом обязательны.

при составлении договора аренды необходимы копии документов.

фото водителя, делается в момент составления договора.

Минимально по оплате машина выдаётся на сутки, при использовании 3-5 часов, сумма снимется всё равно суточная.

К водителю по использованию автомобиля при обсчете суммы аренды предъявляются и другие требования:

Должент иметь при сее страховое свидетельство КАСКО. В сутки разрешено проехать 350 км, при больших результатах снимается 150 центов за каждый километр в пути.

Заправить машину можно от компании - арендатора по цене ниже рыночной, и включить в документы для отчета. Но в автопарк машину возвращают заправленную. Если топлива будет меньше, снимается оплата за недостающее количество.