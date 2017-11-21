Перевозка грузов в Зеленограде

Каждый человек куда-то хотя бы раз в жизни переезжал, что-то покупал, что-то куда-то перевозил. Не имея под рукой телефона нужной компании трудно решить такие проблемы. Но в Зеленограде те, кто сталкивался с проблемой перевозки груза — покупал ли горожанин большой бытовой прибор, и стоял у магазина с покупкой, не зная, что предпринять дальше. Или нужно было перевезти стол на дачу, нашли возможность решить вопрос быстрее. Заимели телефон компании "ЗелГрузТранс" perevozka-zel.ru, и неурядицы отпали сами по себе. С перевозчиком высокого класса можно решить самую трудную задачу.

Как профессиональная структура, перевозчики работают комплексно: грузят на машину и выгружают по месту требования, заносят на этаж и распаковывают, чтобы аккуратно занести в квартиру. Весь мусор уносят. Если понадобится перевезти сотрудников из старого офиса в новый, тоже без проблем. Любое пожелание клиента, связанное с грузоперевозкой, разрешимо. Была бы только заявка подана своевременно.

Чем выгоден этот перевозчик для граждан города и области, так это тем, что работает круглосуточно — заявки принимает оператор в любое время дня и ночи. А ещё — фиксированные цены, никаких переплат. Оплату можно сделать непосредственно водителю или снятием средств с банковской карты. Удобно.

У грузоперевозчика имеется большой автопарк, рассчитанный на любой груз, поэтому вызывая транспорт, нужно уточнять, что именно будет перевозиться, чтобы правильно подобрать автомобиль по длине и грузоподъёмности. Для мебели выделяют крытые машины: для удобства установки и на случай дождя.

Обслуживающий персонал, грузчики, научены вежливому и терпеливому обращению с клиентами, а также аккуратному отношению с нестандартным грузом: перевозка хрусталя и стекла, аквариума, пианио, баков. Всё это реально к перевозке при поступлении заявки. Важно только для перевозчика знать, что перевозить, место погрузки и разгрузки, нужен ли упаковочный материал, телефон для связи и дата проведения перевозки. Эти координаты должны быть указаны в заявке.

В компании работают люди со стажем и опытом перевозки самого разнообразного груза.