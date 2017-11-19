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Оригинальные картриджи в интернет-магазине Greentex

Современный рынок расходных материалов для принтеров представлен множеством брендов. Немало потенциальных потребителей, попадая в специализированный магазин, не могут сами определить, какой из картриджей им наиболее подходит. Главное при совершении покупки - принимать во внимание оригинальность продукта и его полное соответствие к печатающему устройству, каталог картриджей можно посмотреть здесь.

В продаже представлены следующие разновидности:

  • Оригинал. Выбор модели данных изделий должен соответствовать названию устройства, поскольку для достижения хорошей и качественной работы необходимо применять лишь оригинальные компоненты. Данный вид продукции производится в соответствии с технологией, которая заложена в основу производства. Оригинальные картриджи изготавливаются теми же производителями, которые выпускают печатающие устройства, и в связи с этим их совместимость гарантируется фирмой-изготовителем.
  • Совместимость. Производителями совместимых картриджей бывают другие компании. В процессе производства часто применяется наиболее дешевые технологии, которые создают помехи достижению наивысшего качества. Для потребителей, которые при покупке, в первую очередь, желают сэкономить, подобные картриджи - находка. Они идеально подходят для применения в домашних условия, поскольку заправка данных изделий осуществляется довольно быстро.
  • Восстановленные. В основном, к данной категории относятся патроны, используемые и пополненные специалистами в отдельных мастерских. Приобретение данной продукции значительно экономит деньги, чего нельзя сказать о корпоративной модели. Картридж можно применять много раз, однако его корпус не выдерживает нескольких заправок. Разумеется, картридж можно очистить, диагностировать, заменить его некоторые элементы и заправлять. В таком случае вы можете забыть о высоком качестве печати, поскольку может случиться внезапная утечка чернил.

Хорошие картриджи могут выдерживать четыре перезарядки, а потом их необходимо восстановить. Высококачественное наполнение печатных устройств допустимо лишь для опытных профессионалов, так как весь процесс довольно хлопотливый и требует специальных навыков в этом деле.

Оригинальные картриджи рекомендуется приобретать, если принтер не имеет печатающей головки. Поскольку многие производители в системе включают датчики, блокирующие "левые" картриджи.

19 ноябрь 2017 /
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