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Садово парковые светильники

Каждый приусадебный участок должен выглядеть великолепно в любое время суток. В дневное время зеленая рассада, клумбы и декоративные элементы идеально освещены солнцем, которое играет лучами на каплях росы на листьях и лепесточках. А в ночное время эту функцию следует осуществлять с помощью садовых и парковых огней, выделяя особенно удачные композиции и подчеркивая очарование пышного зеленого сада.

Есть много разновидностей садовых светильников. Например, подвесные (хотя есть также встроенные модели), которые отлично подходят для освещения участка, дорожек и фасада.

Разнообразные формы, узоры и цвета дают возможность создать идеальную комбинацию с общим дизайном участка и построек.

Наиболее часто применяются вкапываемые светильники для освещения дорожек или для выделения цветников. Очень впечатляющие смотрятся лужайки, контур которых освещает вкопанные приборы.

Чтобы сэкономить электроэнергию для освещения садового участка, более целесообразно использовать светодиодные лампы, которые потребляют электроэнергию в несколько раз меньше, чем привычная лампа накаливания. Их функционирование основано на прохождении тока сквозь полупроводниковый чип, который не требует переменного, а постоянного тока. В каждый прибор входит особый драйвер, который преобразует переменный ток в постоянный.

Есть абсолютно автономные садово парковые светильники - светодиоды, которые функционируют на энергии солнечных батарей и подводить к ним электроэнергию не нужно.

Кроме выбора технических характеристик, следует также определить форму садового осветительного прибора, который прекрасно вписывается в дизайн садово паркового ансамбля.

Кованые светильники отлично смотрятся в саду, с мебелью и декоративными коваными изделиями. После приобретения пользователи будут наслаждаться их красотой и надежностью более десятка лет. Лучшие кованые лампы смотрятся на дорожках сада, с посаженными густыми деревьями, давая им немного фантастический вид в ночное время.

Садовые светильники в последние годы представлены в продаже в обширном ассортименте. Это позволит всем желающим найти уличное освещение в современном стиле, а также великолепную стилизацию под прошлое. Расценки их могут быть довольно дешевыми, и это не влияет на их качество.

16 ноябрь 2017 /
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