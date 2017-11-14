Как победить эректильную дисфункцию

Нестабильная эрекция – проблема, которой, как огня, боится любой среднестатистический представитель сильного пола. Как отмечают специалисты, от осечек в постели не застрахован никто. А потому о причинах, которые могут спровоцировать половое бессилие, а также о том, как победить эту напасть, необходимо знать каждому.

Медикаментозный метод лечения импотенции

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В скобках отметим: если ваш диагноз имеет какую-либо органическую причину, то параллельно с приемом препарата для улучшения потенции вам также необходимо пройти дополнительное лечение, которое вам назначит узкий специалист.

Если же вы страдаете от полового бессилия, которое имеет исключительно психогенный характер, то, скорее всего, кроме средства для искусственной стимуляции эрекции, других медикаментов вам принимать не придется.

Психогенные причины полового бессилия и как с ними бороться

Хроническая усталость и частые стрессы, апатия и недосыпание – именно эти факторы пагубно влияют на способность мужчины совершить полноценный половой акт. Поэтому, прежде всего, вам необходимо исключить (или хотя бы свести к минимуму) источники проблемы. Для этого проанализируйте ваш распорядок дня и скорректируйте его таким образом, дабы на ночной сон приходилось не менее восьми часов ежедневно. А чтобы меньше нервничать, начните принимать легкие успокоительные средства.

Также чрезвычайно полезно включить в свой график регулярные тренировки в спортивном или тренажерном зале. Ведь, как бы заманчиво ни выглядел спокойный вечер на диване перед телевизором, однако именно активный отдых – залог стабильной эрекции. Заодно и лишние килограммы сбросите, и засыпать станете быстрее.

Здоровый рацион тоже, как вы понимаете, очень важен. Фастфуду, а также жирной, копченой, жареной и соленой пище лучше предпочесть молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты, зелень, мед и орехи. Отказаться желательно и от алкоголя и сигарет. Вот и все, собственно.