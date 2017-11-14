Реставрация и восстановление функций зубов

Одним из наиболее востребованных направлений стоматологии является ортопедия. Устранение врожденных и приобретенных дефектов челюсти и зубов, установка зубных протезов – это те задачи, которые находятся в компетенции стоматолога-ортопеда.



Но перед ортопедическими манипуляциями обязательно проводится тщательная подготовка полости рта. Проводится её санация, удаляются разрушенные единицы.

Выявление проблем, выбор методики лечения, контроль за этапами терапевтического лечения пациента проходит под наблюдением ортопеда. Пульпит, пародонтоз, периодонтит, кариес зубов должны быть вылечены, иначе проведенное протезирование не принесет ожидаемого результата.



Существую различные виды протезирования зубов.

Чтобы восстановить не сильно разрушенную единицу, у которой цел корень, не затронут нерв, на переднюю поверхность может быть установлена накладка толщиной в миллиметр. Это винир, для изготовления которого используется керамика.

Когда зуб разрушен до основания, прибегают к установке вкладок, которые производятся методом литья и подгоняются под форму единицы. Затем, как правило, его закрывают зубной коронкой.

Такой способы восстановления зубов относят к микропротезированию.



Если отсутствуют несколько зубов, восстановить ряд помогают съемные конструкции. Это так называемые бюгельные протезы , акриловые, нейлоновые. При полном отсутствии зубов применяют акриловые, при наличии опорных зубов – бюгельные конструкции. Эти протезы более надежны и физиологичны. К ним пациенты привыкают достаточно быстро, они не вызывают дискомфорт при ношении и не искажают дикцию.



Несъемные протезы в виде мостов ставятся, когда не хватает до трех зубов. Такая методика обходится пациенту недорого и быстро восстанавливает ряд.





В последние годы растет популярность имплантации зубов. На вживленный в челюсть имплант затем устанавливается коронка, практически не отличимая от своих зубов. Этот способ препятствует разрушению костной ткани, развитию пародонтоза. Несмотря на высокую стоимость услуг и используемых материалов такой способ протезирования весьма востребован. Подробнее об имплантации по ссылке .



При вживлении 4-х имплантов возможно применение условно-съемной методики, когда мостовые конструкции фиксируются к ним защелками.

При комбинированном протезировании используются методы и элементы конструкций, что применяются при обеих методиках восстановления зубного ряда.



На смену металлокерамике приходят другие материалы, из которых делают коронки. Наиболее популярны коронки из диоксид циркония. Современные сплавы более легкие, не воздействуют на костные ткани, не темнеют со временем. Эти протезы можно рекомендовать пациентам, которые имеют проблемы с пародонтом.