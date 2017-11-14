Уборка после ремонта - тяжёлый труд или помощь профессионалов?

Для большинства людей ремонт – это событие очень серьезное, хлопотное, но в итоге приятное. Все вокруг преображается, стает более красивым и современным. Но в этом деле есть еще одно неприятное дело – это уборка после ремонта. Много строительного мусора, остатки смесей, краски, пыль и грязь – несомненные спутники процесса. Нужно очень хорошо постараться, чтобы провести качественную уборку.

Её лучше начать ещё вовремя ремонта, чтобы предотвратить повреждения нового паркета, окон или поцарапанной мебели, важен правильный подход и последовательность действий.

Есть несколько способов:

самостоятельная уборка,

силами строительных или ремонтных компаний,

услуги клининговой компании.

Многие строительные загрязнения очень стойкие и справиться ежедневными бытовыми методами уборки сложно, а иногда таким образом можно еще и навредить, только что проделанному ремонту. Да и оборудование, зачастую, нужно профессиональное. Всё-таки, провести уборку самостоятельно возможно, но не просто. Нужно много сил и времени, экономия в денежных средствах может и будет, но процесс заставит вас попотеть.

Если вы не готовы рисковать новым интерьером, стоит обратиться за помощью к специалистам.

Что касается строительных или ремонтных компаний, то они специализируются все-таки в другой сфере, а уборка это всего лишь маркетинговый шаг привлечение клиентов, который не всегда качественный. С уборкой строительного мусора они конечно же справляться, а вот что касается генеральной уборки дома, стоит подумать.

Уборка после ремонта клининговой компанией – это хорошие специалисты, профессиональное оборудование и специальные сертифицированные моющие средства. Это сравнительно новое, но хорошо зарекомендовавшее себя понятие. Преимуществами этой услуги является быстрота проделанной роботы и качество. Каждая компания хочет зарекомендовать себя, составить хорошую репутацию. Так же не нужно заботиться о вывозе строительного мусора, все будет сделано.

Если вы решили позвать не помощь профессионалов, нужно обязательно обращать внимание на репутацию, обговаривать все нюансы, здесь самым важным критерием должна быть не цена, а качество.

Нужно помнить, что строительная пиль опасна для здоровья и после ремонта уборку нужно проводить более тщательно. Также очевидным есть и тот факт, что ремонт – удовольствие не дешевое. Поэтому необходимо проводить уборку аккуратно, чтобы созданная красота сохранилась как можно дольше. Чистота – это залог здоровья, уюта в доме и приятные впечатления для ваших гостей.