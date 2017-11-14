» » Почему столь важно иметь стратегический план производства

Почему столь важно иметь стратегический план производства

Консалтинговые услугиПроизводственный процесс без стратегического плана подобен выходу на трибуну перед тысячами людей без малейшего представления о том, что нужно сказать. От этого зависит ваш бизнес, благополучие, поэтому не относитесь к этому легкомысленно, а подходите с четким планом. Многолетний опыт управленческого консультирования позволил специалистам SCM Consult сделать вывод о том, что стратегический план производства играет огромную роль в успехе бизнеса производственных предприятий. Без плана становится не важно, насколько усердно вы трудитесь. Это словно чтение книги с блистательной прозой, но не имеющей четкого сюжета. Отдельные строки хороши, но вместе они не имеют смысла.

Производственная стратегия и стратегическое планирование крайне важны для успеха промышленного предприятия. Хотя в последнее время проводится все больше исследований в этой области, основное внимание уделяется содержанию, а не процессу производственной стратегии. Сегодня большинство отраслей производства применяют подход к производственному планированию «снизу вверх» в отличие от отдельных отраслей, где свою эффективность доказал подход «сверху вниз».

Стратегический план производства должен объединять в себе «рациональные» компоненты (формальность, комплексность, контроль, дальняя перспектива) и те, которые обеспечивают его адаптивность (участие более широкого круга специалистов, более интенсивное взаимодействие). При таком планировании шансы бизнеса на успешное развитие возрастают в несколько раз: уровень потерь снижается, повышается операционная эффективность, растет прибыль.

В чем заключается критическая важность стратегического плана?

  1. Малейшие потери, умноженные на объемы производства и солидный временной период, оборачиваются значительными суммами денег. Например, ваша компания производит запчасти для автомобилей. В день вы изготавливаете один миллион гаек. Согласно стратегическому плану, на одну гайку затрачивается 3 лишних секунды рабочего времени сотрудников. 3 секунды – это не много, но если миллион раз по 3 секунды 7 дней в неделю умножить на количество недель в году, получится, что вы теряете огромные деньги. Возможно, масштаб вашего бизнеса не настолько велик, но принцип остается тем же. Любая потеря времени означает потери сырья и денежных средств. Стратегический план позволяет избежать потерь, повысить эффективность операций, и увеличить таким образом чистую прибыль.
  2. Еще один важный вопрос – качество продукции. Стратегический план является своего рода системой сдержек и противовесов. Переход на новый этап не происходит до тех пор, пока не завершен предыдущий, т.е., пока не выполнена определенная задача. Это избавляет вас от потерь, а также уменьшает число ошибок – брака.
  3. План служит ориентиром для сотрудников. Работа как таковая не приносит морального удовлетворения. Но поставленная цель дает людям мотивацию, которая может быть отражена также и в зарплатном чеке.

Есть масса причин, по которым бизнес не может обойтись без стратегического производственного плана. Самая важная – без него вы теряете время, деньги и энергию.

14 ноябрь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Качественный бетон – залог успешного строительства
Хочу все знать

Качественный бетон – залог успешного строительства

Строительство своего дома обдумывает каждый мужчина. Вне зависимости от того, есть у него жена и дети прямо сейчас, или будут когда-то потом, свой дома всегда важен для мужчины.
Как составить бизнес-план
Хочу все знать

Как составить бизнес-план

Как сделать бизнес-план? У многих начинающих предпринимателей возникает такой вопрос.
Использование бизнес-плана, как оптимальное решение планирования деятельности организации
Хочу все знать

Использование бизнес-плана, как оптимальное решение планирования деятельности организации

Для нормального функционирования, организации необходим точный просчет ее реальных возможностей. Окупаемость, прибыль и иные показатели позволят точно оценить как потребности фирмы, так и шансы
Что нужно знать о торговле на Форекс?
Хочу все знать

Что нужно знать о торговле на Форекс?

Торговля валютой на бирже Форекс – это актуальная возможность получить источник стабильного дополнительного заработка. Для этого нужны навыки, опыт и усердия.
Идеи для бизнеса
Хочу все знать

Идеи для бизнеса

Бизнес или предпринимательство одно из важных звеньев развития рынка и экономики государства.
Что такое бизнес-план и для чего он нужен?
Хочу все знать

Что такое бизнес-план и для чего он нужен?

Бизнес-план – это специальный документ, в котором указывается план осуществления действий фирмы, сведения о предпринимателе, о том, какие товары и услуги производит его предприятие, где эта продукция
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 9).РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 7).РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 8).Индийский дженерик Натдак - что это такое и кому он предназначается?РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 3).Cимволы, вехи и события жизни Гипатии (часть 16)РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 1).РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 6).


Свежие Статьи
Теория копного государственного строительства (часть 5)

Теория копного государственного строительства (часть 5)

Теория копного государственного строительства (часть 4)

Теория копного государственного строительства (часть 4)

Теория копного государственного строительства (часть 3)

Теория копного государственного строительства (часть 3)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+