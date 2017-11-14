Почему столь важно иметь стратегический план производства

Производственный процесс без стратегического плана подобен выходу на трибуну перед тысячами людей без малейшего представления о том, что нужно сказать. От этого зависит ваш бизнес, благополучие, поэтому не относитесь к этому легкомысленно, а подходите с четким планом. Многолетний опыт управленческого консультирования позволил специалистам SCM Consult сделать вывод о том, что стратегический план производства играет огромную роль в успехе бизнеса производственных предприятий. Без плана становится не важно, насколько усердно вы трудитесь. Это словно чтение книги с блистательной прозой, но не имеющей четкого сюжета. Отдельные строки хороши, но вместе они не имеют смысла.

Производственная стратегия и стратегическое планирование крайне важны для успеха промышленного предприятия. Хотя в последнее время проводится все больше исследований в этой области, основное внимание уделяется содержанию, а не процессу производственной стратегии. Сегодня большинство отраслей производства применяют подход к производственному планированию «снизу вверх» в отличие от отдельных отраслей, где свою эффективность доказал подход «сверху вниз».

Стратегический план производства должен объединять в себе «рациональные» компоненты (формальность, комплексность, контроль, дальняя перспектива) и те, которые обеспечивают его адаптивность (участие более широкого круга специалистов, более интенсивное взаимодействие). При таком планировании шансы бизнеса на успешное развитие возрастают в несколько раз: уровень потерь снижается, повышается операционная эффективность, растет прибыль.

В чем заключается критическая важность стратегического плана?

Малейшие потери, умноженные на объемы производства и солидный временной период, оборачиваются значительными суммами денег. Например, ваша компания производит запчасти для автомобилей. В день вы изготавливаете один миллион гаек. Согласно стратегическому плану, на одну гайку затрачивается 3 лишних секунды рабочего времени сотрудников. 3 секунды – это не много, но если миллион раз по 3 секунды 7 дней в неделю умножить на количество недель в году, получится, что вы теряете огромные деньги. Возможно, масштаб вашего бизнеса не настолько велик, но принцип остается тем же. Любая потеря времени означает потери сырья и денежных средств. Стратегический план позволяет избежать потерь, повысить эффективность операций, и увеличить таким образом чистую прибыль. Еще один важный вопрос – качество продукции. Стратегический план является своего рода системой сдержек и противовесов. Переход на новый этап не происходит до тех пор, пока не завершен предыдущий, т.е., пока не выполнена определенная задача. Это избавляет вас от потерь, а также уменьшает число ошибок – брака. План служит ориентиром для сотрудников. Работа как таковая не приносит морального удовлетворения. Но поставленная цель дает людям мотивацию, которая может быть отражена также и в зарплатном чеке.

Есть масса причин, по которым бизнес не может обойтись без стратегического производственного плана. Самая важная – без него вы теряете время, деньги и энергию.