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Выбираем обои под покраску в спальню

Обои под покраску дают невероятную возможность регулярно менять цвет стен с минимальными расходами, но с высоким эффектом. То есть, для того, чтобы сделать косметический ремонт в своем жилом или рабочем помещении, вам не надо будет снимать старые обои- вполне достаточно будет нанести новый слой краски поверх этих изделий - это основное неоспоримое преимущество их перед обычными аналогами.

Имеется некоторое заблуждение, что вы можете красить практически любые обои. Однако это далеко не так - лишь специальные обои предназначены для этого. Только они отличаются нужной степенью влагостойкости, глубоким рельефом покрытия, отсутствием разноцветного рисунка и могут содержать пигмент.

Перед нанесением красителя следует убедиться, что обои полностью сухие (должны пройти не менее двадцати четырех часов после окрашивания). Для работы оптимально будет применять меховой ролик, а чтобы создать рисунок - кисть.

Для каждого типа обоев - имеется соответствующий краситель. Флизелиновые и бумажные лучше окрашивать средством на водной основе (глянцевой или матовой). Целесообразно будет применять латексные и акриловые краски, которые образуют гладкую поверхность, для обоев из стекловолокна. При грунтовании краску для обоев следует наносить в два слоя (с интервалом не менее одного часа). При повторении хватит и одного окрашивания. В процессе окраски следует соблюдать осторожность, чтобы избежать появления пузырьков. Если они действительно происходят, вам нужно вырезать пузырь посередине, сгладить его и снова нанести краску.

Различные типы обоев под покраску могут выдерживать различное количество окрашивания. Рекордные позиции здесь занимают нетканые обои для покраски, которые можно перекрасить до десяти раз. Однако, оптимально их будет красить максимум пять раз. Краска определяет, могут ли обои стираться или нет.

Преимущества таких изделий в следующем:

  • они относительно дешевле своих аналогов;
  • их можно повторно перекрасить с низкими трудозатратами;
  • они прекрасно подходят для любителей окрашенных стен, но живущих в новом здании.

Несмотря на то, что такие обои дешевле обычных, они в итоге обойдутся вам дороже - поскольку мастера возьмут оплату отдельно для оклейки и покраски.

08 ноябрь 2017 /
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