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Лазерная гравировка по дереву

Рисунки и надписи на деревянных изделиях, выполненные с помощью лазера, выглядят особенно эффектно. Дерево и шпон считаются одними из лучших материалов для лазерной обработки. Нанесение изображения или надписи на обычный сувенир делает его особенно ценным.

Обработка материала лазером имеет одно большое преимущество перед другими способами – он не касается поверхности материала. Ему не грозит износ, как это происходит с обычными инструментами, пилами и резцами. Лазерное оборудование работает намного дольше традиционного деревообрабатывающего.

Какая древесина используется

Для лазерной гравировки можно использовать практически любую породу древесины. В зависимости от твердости материала производится настройка компьютерной программы и калибровка обрабатывающей системы. Для мягкой древесины подходит небольшая мощность луча, для более твердых пород мощность лазера увеличивается.

Как материал для гравировки, часто применяются древесно-волокнистые плиты, модифицированная фанера, простая березовая многослойная фанера или шпон. Поверхность для обработки должна быть гладкой, плотность материала равномерной без содержания смол.

Изделия, которые можно создавать

В сфере профессиональной деревообработки лазерная гравировка по дереву позволяет наносить сложные рисунки, уникальную графику и надписи такого качества, которое при традиционных механических способах было просто недосягаемо.

Вариантов гравировки по дереву существует великое множество. Этот гибкий процесс обработки может быть применим для любого дизайнерского проекта – будь это простые кухонные разделочные доски или дорогая мебель из ценных пород древесины.

Обычными изделиями являются сувениры с нанесенными логотипами, инкрустацией, надписями, интерьерный декор, различные кухонные и домашние принадлежности и даже детские деревянные игрушки.

Гравировка на готовом изделии может производиться по эскизам заказчика. Как правило, благодаря компьютерной технологии, опытный мастер не тратит много сил и времени на индивидуальный заказ.

Преимущества:

  • Скорость выполнения работы и простая эксплуатация установки. Изображение загружается в компьютерную программу и настраивается необходимая мощность, исходя из качества древесины. Затем оборудование выбирает с помощью программы наиболее оптимальный режим для ускорения процесса;
  • Наличие функции запоминания дает возможность выполнения одинаковых операций без повторяющихся настроек. Это очень удобно при потоковом изготовлении;
  • Высокая гибкость технологии обработки, которой характеризуется лазерная гравировка по дереву, позволяет проводить в жизнь уникальные дизайнерские разработки, включая изготовление и гравировку ювелирных изделий;
  • Лазер работает бесконтактным способом, что полностью исключает износ инструмента и значительно увеличивает срок эксплуатации оборудования в сравнении с традиционными методами;
  • Рисунок на дереве создается движением луча по установленной программе, при этом не требуется передвигать само изделие;
  • Небольшие станки с малой мощностью можно использовать в домашних условиях для выполнения индивидуальных заказов опытным мастером.

Эта технология намного улучшила качество профессиональной деревообработки, позволяя наносить на поверхность более сложные рисунки, тексты и графику.

06 ноябрь 2017 /
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