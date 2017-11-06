Голубые купальники

Поистине универсальным цветом для купальников является синий. Этот оттенок подходит практически для каждых пользовательниц - блондинке, брюнетке, рыжеволосой или девушкам с каштановыми волосами, и придаст образу элегантности. В конце концов, синий цвет - это оттенок моря, способный упорядочить мысли, дать чувство полного спокойствия.

Универсальный оттенок делает синие купальные костюмы актуальным гардеробу представительниц прекрасного пола, с разными типами телосложения. Поэтому определяющим критерием здесь является его пошив и декор. Вы можете видоизменить такой курортный наряд, как пожелает ваше сердце.

Учитывая нейтральность синих купальников, рекомендуется принимать во внимание то, что они не диктуют конкретный стиль и подходят не только для того, чтобы плавать в нём, но и для дискотеки на пляже или прогулки с любимым на море. Все зависит от деталей.

Великолепное решение - это отличное исполнение верхней и нижней части синего купальника, оно привлечет внимание других к той или иной части тела и станет своеобразной изюминкой. Таким образом, нижняя его часть может быть декорирована красочными узорами на синем фоне, а верхняя - монофоническим. Это можно объяснить небольшими женскими трюками, потому что, тем самым, вырез подчеркивается ярким акцентом, а линия бедра находится в тени. И вы можете не сомневаться в том, что данное изделие станет, приведет в восторг мужчин и вызовет чувство зависти у девушек на курорте. Заказать данные изделия в Украине с доставкой можно на сайте intimo.com.ua.

В зависимости от индивидуальных предпочтений либо ожидаемого эффекта, можно будет выбрать различные оттенки купальника. Таким образом, яркое синее изделие без узоров будет более подходящим для смуглой кожи и великолепно подчеркнет её привлекательность.

Купальник небесно-голубого оттенка способен справиться с двумя функциями - подчеркивает загар, а на светлой коже купальник этого цвета больше усилит естественную красоту. Также его можно будет надевать - под цвет глаз, что не может остаться без внимания.