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Автоматические шлагбаумы

Автоматический шлагбаум уже является современным решением, которое широко применимо для контроля за въездом и выездом транспортных средств в огороженных районах и других объектах, где доступ к ним ограничен. Купить их в Украине можно на сайте https://express-vorota.com.ua/shlagbaumy.

Их актуальность в последние годы, разумеется, связана с немалым количеством преимуществ, к которым относятся:

  • Дистанционное управление - барьер можно открыть на существенном удалении от него.
  • Быстрота открытия и закрытия прохода - по мере того, как вся процедура автоматизирована, и вам не нужно оставлять автомобиль или защитный пост и собственноручно поднимать и опускать шлагбаум - просто нажмите кнопку на консоли.
  • Могут увеличить пропускную способность путем автоматизации процедуры.
  • Комфорт - если на улице обильные осадки, то вам не нужно покидать машину или комнату охраны и своими руками поднимать шлагбаум, а затем опускать ее, или вы можете сразу попасть в гараж, подземную автостоянку или вход, без малейшего дискомфорта.
  • Прочность и надежность данной структуры - в зависимости от индивидуальных требований безопасности пользователя, данная конструкция может быть выполнена из достаточно прочных материалов и с усиленной структурой, которые могут противостоять, как возможным механическим разрушениям, но также и серьезной аварии.
  • Интеграция с системами контроля доступа - автоматический барьер может быть интегрирован с регистрацией транспортных средств, записи рабочего времени и других специальных программ, а также взаимодействовать с видеонаблюдением, охраной и пожаробезопасностью (в случае чрезвычайной ситуации - возможность эвакуации, например).
  • Безопасность - путем интеграции со специализированными системами контроля, можно будет дистанционно оценить возможные риски для пользователя, не приближаться к барьеру, выяснить личность и цель посещения, разрешить или ограничить доступ к территории, незамедлительно принять меры для обеспечения полной безопасности, тем самым минимизируя риски незаконного внедрения на закрытую территорию.
  • Легкое открытие барьерных конструкций - даст возможность не применять никаких усилий.
  • Презентабельный вид - дизайн не выглядит громоздким, и использование новых материалов отлично вписывается в архитектурный стиль.

Но всегда надо помнить, что работают они только при наличии электричества.

06 ноябрь 2017 /
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