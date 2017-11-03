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Купить куртку

Небольшой вес, яркие расцветки, превосходные защитные свойства – вот, чем славится верхняя спортивная одежда торговой марки Lotto.

Особенности товаров

Эти куртки покупают для повседневной носки, занятий спортом на улице. Они лёгкие, но тёплые. В большинстве своём имеют полуприлегающий или прилегающий покрой. В таком изделии человек чувствует себя свободно и комфортно, ничто не сковывает его движений.

Бренд выпускает верхнюю одежду с учётом климатических особенностей нашей страны. Каталог представлен вариантами для разных температурных режимов. Есть модели, ориентированные на морозные зимы. Они с лёгкостью противостоят сильным холодам. Их можно носить даже тогда, когда температура воздуха опускается до -50 градусов. Не станут помехой и метели.

Горловина зачастую высокая. Дополнительная защита от ветра и непогоды: манжеты на рукавах, липучки и кулиски.

Прочие необычные характеристики, ради которых и стоит купить зимнюю куртку Lotto:

  • неравномерное распределение утеплителя (больше в областях, которые быстрее замерзают);
  • материалы подкладов облегчают процесс надевания;
  • верхние ткани обладают влагоотталкивающими свойствами;
  • наполнитель не накапливает запахи.

Идеальное решение для любителей активного отдыха. Товары обладают превосходными гигиеническими и защитными свойствами. Своевременно впитывают пот, за счёт чего организм владельца не успевает переохладиться.

Ассортимент как показатель уровня бренда

  1. Производитель всегда тщательно прорабатывает вопросы удобства. Многие модели имеют скрытые и внутренние карманы. Капюшоны отстёгиваются. Ширина манжеты регулируется.
  2. В наличии женская и мужская верхняя одежда. Пошиты изделия с учётом анатомических особенностей представителей разных полов.
  3. Есть короткие и удлинённые варианты.
  4. Торговая марка выпускает куртки для людей разного роста и веса.

Почему в Lotto тепло и комфортно

Продукция пошита из водоотталкивающих непродуваемых материалов. В них вы не промокните под дождём или снегом. Будете превосходно выглядеть при любой погоде, так как верхняя ткань легко чистится. Пятна грязи и брызги получится удалить, просто протерев лицевую сторону.

Простота прослеживается и в отношении стирки. Никаких необычных требований к процессу не предъявляется. Допускается применение машинки. Декоративные детали не отклеиваются при контакте с водой.

С чем носить

Основная масса товаров ориентирована на любителей спортивного стиля. Однако у нас можно купить куртку, которая будет прекрасно смотреться в сочетании с джинсами, сапогами на каблуках.

Стоимость

Наш магазин – официальный представитель торговой марки. Мы поможем получить желаемое, если перед вами стоит цель купить зимние куртки, брендовые и оригинальные, и не переплатить за громкое название. Дополняет картину бесплатная доставка.

03 ноябрь 2017 /
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