Купить куртку
Небольшой вес, яркие расцветки, превосходные защитные свойства – вот, чем славится верхняя спортивная одежда торговой марки Lotto.
Особенности товаров
Эти куртки покупают для повседневной носки, занятий спортом на улице. Они лёгкие, но тёплые. В большинстве своём имеют полуприлегающий или прилегающий покрой. В таком изделии человек чувствует себя свободно и комфортно, ничто не сковывает его движений.
Бренд выпускает верхнюю одежду с учётом климатических особенностей нашей страны. Каталог представлен вариантами для разных температурных режимов. Есть модели, ориентированные на морозные зимы. Они с лёгкостью противостоят сильным холодам. Их можно носить даже тогда, когда температура воздуха опускается до -50 градусов. Не станут помехой и метели.
Горловина зачастую высокая. Дополнительная защита от ветра и непогоды: манжеты на рукавах, липучки и кулиски.
Прочие необычные характеристики, ради которых и стоит купить зимнюю куртку Lotto:
- неравномерное распределение утеплителя (больше в областях, которые быстрее замерзают);
- материалы подкладов облегчают процесс надевания;
- верхние ткани обладают влагоотталкивающими свойствами;
- наполнитель не накапливает запахи.
Идеальное решение для любителей активного отдыха. Товары обладают превосходными гигиеническими и защитными свойствами. Своевременно впитывают пот, за счёт чего организм владельца не успевает переохладиться.
Ассортимент как показатель уровня бренда
- Производитель всегда тщательно прорабатывает вопросы удобства. Многие модели имеют скрытые и внутренние карманы. Капюшоны отстёгиваются. Ширина манжеты регулируется.
- В наличии женская и мужская верхняя одежда. Пошиты изделия с учётом анатомических особенностей представителей разных полов.
- Есть короткие и удлинённые варианты.
- Торговая марка выпускает куртки для людей разного роста и веса.
Почему в Lotto тепло и комфортно
Продукция пошита из водоотталкивающих непродуваемых материалов. В них вы не промокните под дождём или снегом. Будете превосходно выглядеть при любой погоде, так как верхняя ткань легко чистится. Пятна грязи и брызги получится удалить, просто протерев лицевую сторону.
Простота прослеживается и в отношении стирки. Никаких необычных требований к процессу не предъявляется. Допускается применение машинки. Декоративные детали не отклеиваются при контакте с водой.
С чем носить
Основная масса товаров ориентирована на любителей спортивного стиля. Однако у нас можно купить куртку, которая будет прекрасно смотреться в сочетании с джинсами, сапогами на каблуках.
Стоимость
Наш магазин – официальный представитель торговой марки. Мы поможем получить желаемое, если перед вами стоит цель купить зимние куртки, брендовые и оригинальные, и не переплатить за громкое название. Дополняет картину бесплатная доставка.
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