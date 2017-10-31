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Разработка проекта СЗЗ

Зона санитарной защиты является обязательным элементом промышленного предприятия, своего рода буфера, который отделяет загрязненные области от жилых районов. Разрабать проект санитарно защитной зоны является сложным процессом, занимающим достаточно много времени, однако вполне необходимой для каждого объекта хозяйства и производства, которые могут вызывать загрязнение.

Даже если мы закрываем глаза на трудности, связанные с координацией уже готового проекта СЗЗ, все-таки некоторые вопросы остаются неясными для предпринимателей. В первую очередь возникает вопрос: нужно ли разрабатывать проект СЗЗ специально для своего предприятия?

К этим объектам относятся:

  • Производственные предприятия.
  • Транспортные и энергетические объекты.
  • Предприятия сельского хозяйства.
  • Спортивные заведения.
  • Муниципальные и торговые объекты.
  • Заведения общественного питания.

Однако на самом деле эти факторы необоснованно строги, и почти все промышленные и производственные объекты, даже те, которые не могут обеспечить непосредственное загрязнение, относятся к этой категории. Помимо этого, некоторые формулировки данного стандарта довольно неясные, что способствует отказу от координации уже подготовленного проекта, а также к отказу от дальнейших корректировок и выверки. Это всё приводит к значительным потерям времени, денег, сил.

Исключение составляют некоторые предприятия, ведущие экономические и производственные виды деятельности, для них нет необходимости в разработке проекта СЗЗ. В целом, они включают малые предприятия, и в частности следующие:

  • Которые создают минимальное загрязнение для окружающей среды.
  • Принадлежащие к 4-5 классам опасности, для которых размер СЗЗ определяется законом.
  • В которых занято меньше пятнадцати работников.

Существуют также объекты, которые не включены в санитарные категории, это предприятия которые используют новые технологии, которые еще не были полностью изучены. Для них необходимые параметры устанавливают отдельно, по распоряжению санитарного врача.

31 октябрь 2017 /
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