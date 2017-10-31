Газовая горелка для пайки - полезный инструмент, используемый для управления смешиванием кислорода и горючего газа. Предназначение горелки (независимо от того, изготовлена ли она или приобретена) - получить стабильное пламя оптимальной мощности.

Данный инструмент может быть следующих двух типов:

Специальная горелка.

Универсальная газовая горелка. Для сварки, пайки и других видов обработки металла посредством газопламенного метода используются устройства определенной цели.

Среди огромного количества очевидных преимуществ газовой горелки представленной в магазине «Skalka» стоит подчеркнуть стабильность пламени мини-прибора при пайке на ветру. И в связи с этим, работать с ней на открытом воздухе достаточно легко и просто.

Особенности газовой горелки

Структурные особенности горелки включают и дополнительные детали. Например - автоматическим пьезоподжигом, адаптерам для различных форм пропановых цилиндров, защитой от ветра, транспортным покрытием, в том числе и различными типами наконечников и прочими. Это все позволяет делать пайку медных труб вполне простой задачей.

Газовая горелка также представлена в различных типах в зависимости от параметров металла и сплавов (алюминия, меди, латуни, например), которые обрабатываются этим инструментом, в том числе и по типу газа.

Перед началом работы с горелкой вам следует вручную проверить инструмент на работоспособность. и тем самым предоставляется возможность, проверить герметичность съемных соединений агрегатов, шлангов.

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Как пользоваться горелкой

После того, как горелка была проверена на наличие утечек, можно установить давление рабочего газа для той или иной задачи - допустим, пайки медных труб, алюминиевых батарей и прочих. Затем клапан открывается на пол-оборота, а дальше - воспламеняющаяся смесь зажигается, а интенсивность полученного огня контролируется посредством клапана или редуктора газовой горелки. И тем самым, можно будет подготовить инструмент для пайки труб или любых других металлических деталей. Возможно, вас заинтересует и другое строительное оборудование, представленное на сайте skalka.com.ua.