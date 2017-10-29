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Химчистка ковров в Тюмени

Владельцы жилых и рабочих помещений используют ковры не только для украшения интерьера, так и для согревания пола и создания уютной обстановки. Тем не менее, данные изделия собирают пыль, грязь, что также делает их менее привлекательными. Более того, это может привести к возникновению аллергических реакций, опасным заболеваниям. И в связи с этим, для них требуется тщательный уход. Можно проводить чистку, как в домашних условиях, так и обращаться в специализированные компании. Чтобы не потерять ценного времени и сил, лучше выбрать второй вариант и обратиться за услугами в специализированные компании, предлагающим услугу химчистка ковров. Разумеется, практически, каждого интересует вопрос, сколько это может стоить. Но, с учетом написанной выше угрозы, лучше не экономить на свмочувствии своем и остальных домочадцев.

Клининговые компании проводят профессиональную химчистку всех видов ковровых изделий. Процесс обработки ковра осуществляется как дома, так и у них на объекте. Устраняя все загрязняющие вещества, специфические запахи и улучшая внешний вид изделия, компании обеспечивают полную безопасность выполняемых работ.

Услуги по химчистке предоставляют следующие преимущества:

  • Эффективность проводимых работ, благодаря передовым технологиям и использованию особых химических средств, способные устранять даже самые маленькие частицы пыли, остатки продуктов питания и различные пятна.
  • Квалифицированность специалистов, умеющих работать на современном оборудовании и со всеми видами очищающих средств, дает возможность, как можно быстрее очистить ковер.
  • Клининговые компании выполняют работу с учетом типа материала, из которого изготовлен тот или иной ковер, что обеспечивает привлекательный вид ему.
  • Во время работы используются особые дезинфицирующие средства, а также инсектициды, способные уничтожать микроорганизмы, опасные бактерии, грибки, находящиеся в ворсе. И тем самым, можно обезопасить своих родных.
  • Благодаря химчистке ковров, на ворсе не останутся следы химических реагентов и моющих средств - это означает, что вряд ли у домочадцев будут аллергические реакции.
29 октябрь 2017 /
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