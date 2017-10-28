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Новые возможности для совместных покупок

Уже несколько лет занимаюсь организацией совместных покупок в Омске. Сложно назвать популярный швейный бренд в России, с которым бы я не работала. Средний ценовой сегмент очень популярен среди группы, но некоторые обращались с просьбой организовать покупки европейских брендов актуальных коллекций.

Искала компанию, которая работает со многими итальянскими брендами и остановилась на баинговой компании Березка. После регистрации просмотрела коллекции, учла разницу во времени и оставила свой телефон. Мне перезвонили и около 40 минут отвечали на все вопросы. Был решен главный вопрос - какие бренды выбрать для моей группы и каким образом участники совместных покупок смогут все рассмотреть.

Первая удачная закупка

Первый заказ собирала ровно 2 недели. Это были вещи торговой марки Kontatto. Участникам группы было сложно остановиться на одной модели, реально огромный ассортимент. Заказ сформировался из молодежных и возрастных вещей Контатто. Байеры отлично понимают, насколько лекала и посадка для девушек юного возраста отличаются от дамской одежды.

В чем плюсы работы с Березкой? Все прозрачно и можно почти точно рассчитать стоимость каждой вещи с учетом всех накладных расходов, что очень важно для участников группы. Кстати, конечная цена более чем значительно отличается от магазинной, к тому же можно подобрать все модели в эксклюзивном варианте.

Посылка с одеждой получилась весом 19,5 кг и пришла через 18 дней после отправки денег. Здесь ждала первая удача. Все вещи, кроме одной, подошли. Никакого пересорта или замены одной модели другой. А платье, которое не подошло участнице СП, банально оказалось не ее цвета, то есть она при заказе совершила ошибку сама. Я выложила фото в группу и платье за сутки нашло свою владелицу.

Закупка в агентстве Березка каждые 2-3 месяца

С каждой закупкой собирать ассортимент становилось все проще и проще. Девчонки в похвастушках с удовольствием выкладывали фотографии с подробным описанием, как сидит, есть ли деформация при стирке. Я несколько лет работала с одеждой в торговой точке, поэтому сразу могу определить качество любой вещи. Здесь действительно, ткани и фурнитура итальянские, стоит только потрогать материал и посмотреть швы, сразу становится понятно, что обшито на фабрике на хорошем оборудовании.

Сегодня закупки через бинговое агентство Березка занимают 15% от общего объема. Мы уже делали заказ на 6 итальянских компаний и не собираемся останавливаться на достигнутом. Вся одежда, обувь и сумки изготовлены для внутреннего европейского рынка, а значит, высокого качества и экологически безопасные, их невозможно износить, они могут только морально устареть.

Мой личный доход за 3 года увеличился более чем наполовину, в группе появляются все новые и новые участники. И если у организаторов совместных покупок пока нет в ассортименте итальянских модных брендов, они реально теряют участников и доходы. Ну а коллектив агентства Березки действительно профессионалы, способные помочь в развитии бизнеса и доставить нам большую радость.

Рузанова Наталья, организатор СП

28 октябрь 2017 /
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