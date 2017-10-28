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Буржуйки от завода отопительной техники «КАНАДА»

И теперь буржуйки пользуются немалым спросом, поэтому инженеры ищут новые решения вопроса скорого нагрева помещений, квадратура которых может быть и шестидесят квадратных метров.

Буржуйка может стать прекрасной альтернативой обычной печи, выложенной из кирпича, потому что у нее есть определенные преимущества, к которым относятся следующие:

  • Владельцы пригородного района, имеющие небольшой дом, предпочитают данные отопительные приборы, а не стандартную систему обогрева. Их выбор мотивирован тем, что в таком случае, из всех вероятных вариантов, это самый выгодный нагревательный прибор. Он занимает мало места и довольно эффективный. И таким образом, это действительно оптимальный способ нагреть комнаты.
  • Разжигание занимает не больше десяти минут, в то время, как нагрев кирпичной печи длится в среднем полтора часа.
  • Эффективность. Если в прошлом эффективность буржуек была не более пятнадцати процентов, то у современных моделей эта цифра достигает восьмидесяти процентов, что является превосходным результатом работы дизайнеров.
  • Экономичность. Если мы попытаемся сравнить количество твердого топлива, необходимого для обогрева комнаты с помощью буржуйки и камина комнаты, выясняется, что для второго варианта он будет потреблять топливо значительно больше.
  • Съемная модель этих приборов может стать незаменимым помощником в походе, на пикнике или ином событии в лоне природы, когда вам надо разогреть или приготовить еду.
  • Эстетичность. Если старые чугунные модели не были презентабельными внешне, то в настоящее время ситуация радикально изменилась. Современная буржуйка, купить которую можно на сайте https://canada-pechi.com.ua/burzhuyka/, имеет такой привлекательный вид, что она может стать декоративным атрибутом любого интерьера. Помимо этого, передняя стенка данного прибора может быть выполнена из закаленного стекла. Это позволит вам восхищаться невероятной игрой пламени, как и в камине. Здесь лишь камин генерирует тепло через печь, в то время как из печи тепло рассеивается равномерно во всех направлениях, так как теплопроводники являются стенками отопительного прибора.
28 октябрь 2017 /
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