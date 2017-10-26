Как защитить себя и дорогих вам людей от зависти и сглаза

В повседневной жизни часто встречаешься с людьми, которые совсем не рады вашим удачам и достижениям. Напротив, они начинают завидовать вам “черной завистью”, проклиная вас и насылая различные беды. Именно поэтому необходимо знать основные приемы защиты от зависти и сглаза, чтобы суметь защитить себя и свое окружение от воздействия пагубного влияния завистливых людей.

Защита при помощи оберегов и амулетов

Для защиты от зависти и сглазов вовсе не требуется посещать знахарок или колдунов. Есть множество способов защитить себя и своих родных в домашних условиях. Для одного из самых простых обрядов вам понадобятся следующие предметы: спички, булавка и свеча. Для этого обряда необходимо использовать только новые вещи, которые еще не пропитались отрицательной энергетикой. Обряд должен проводиться только ночью!

Зажгите свечу, накалив этим пламенем кончик булавки и произнеся следующее заклинание:

Пока металл хранит свою силу, будет действовать мощная защита. Отговариваю себя (произнесите ваше имя) от всего черного, злого, колдовского.

Данную фразу необходимо повторить три раза. Закончив обряд, нужно своими пальцами затушить свечу. Заговоренную булавку следует прикрепить на свою повседневную одежду, чтобы защита от амулета сопровождала вас везде, куда бы вы не направились.

Еще один способ защиты от порчи заключается в ношении одежды ярких цветов. Она отталкивает от вас чужие порчи, благодаря своему цвету, который обладает сильной энергетикой. В этом плане одним из самых эффективных цветов является красный цвет. Он лучше всех справляется со своей задачей. Но что делать, если в вашем гардеробе мало одежды ярких цветов? Выход есть! Возьмите красную нитку, обмотав ее три раза через запястье, и завяжите крепким узлом.

Защита от зависти и сглазов без амулетов

Случается так, что вы начинаете чувствовать сглаз, накладываемый на вас, а амулета под рукой нет. Не переживайте, защититься от него можно при помощи своих мыслей. Ощущая на себе чей-то взгляд, начинайте мысленно произносить “И тебе того же!”, чтобы отразить поток отрицательной энергетики обратно в отправителя.

Часто, мы накладываем сглазы сами на себя, сами того не замечая! Это происходит тогда, когда мы чем-то хвастаемся или говорим о чем-то важном, что должно случиться в ближайшее время. Для защиты от собственной порчи необходимо плюнуть три раза через левое плечо, сказав при этом “Чур меня!”.

Надеемся, эта информация поможет вам защититься от негативной энергетики со стороны окружающих и вас самих. Все эти способы можно применять как по отдельности, так и все вместе. Для получения наилучшего результата рекомендуется чередовать способы защиты. Также необходимо помнить о том, что все обряды должны проводиться с уверенностью в их эффективности, а иначе обряд может не подействовать!