Преимущества кредитования через ломбард

Нередко бывают случаи, когда деньги необходимы срочно. Тогда прибегать к ломбардам будет лучшим вариантом для решения данной финансовой проблемы. Они предлагают быстрые кредиты без ненужных документов, например, по безопасности технологий.

Ломбарды активно предоставляют частным лицам залог под любую цифровую и бытовую технику. Банки в таком случае не предоставляют в своих программах этот вид займа, поскольку он включает сравнительно малые суммы, которые должны быть выданы, и эта форма заложенного имущества не столь актуальная.

Обратившись в ломбард техники «Золота Скриня» вы можете получить займ практически для любой суммы, предел которой определяется только оценочной стоимостью заложенного имущества.

На объем оценки влияет следующее критерии:

тип устройства;

год выпуска;

техническое состояние (работоспособность, например);

внешний вид (имеются ли дефекты).

Ориентировочная стоимость в лучшем случае может быть пятьдесят процентов от его рыночной цены, но часто это не более тридцати процентов от реальной стоимости.

Это может быть связано с тем, что заложенное не является новой технологией, но уже используется, а ломбард должен снизить свои финансовые риски. Объект залога будет находиться в ломбарде, который обязан сохранить его в подходящих условиях.

Банки предоставляют займы под залог техники физическим лицам только на условиях безопасности недвижимости или транспортных средств, поскольку они являются наиболее ликвидными типами обеспечения.

Закладывая различные приборы, вы можете получать кредиты в ломбардах. Потенциальному заемщику следует лишь определить, с чем он готов расстаться на какое-то время, поскольку залог, в течение срока действия соглашения, остается в финансовой организации.

Кредиты, обеспеченные бытовой техникой, набирают популярность в последние годы. Процесс выдачи такого кредита длится не более пятнадцати минут.

Чтобы заключить кредитное соглашение о безопасности технологий, вы должны лично связаться с ломбардом, предоставив свой паспорт и предмет залога. Оценщик называет сумму кредита. Если клиент согласен, то будет подписано кредитное соглашение.