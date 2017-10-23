Программа для автоматической работы маркетинга
Если вы бизнесмен или предприниматель, то обязательно слышали об автоматизации маркетинга. Но у всех из них есть своя идея по этому вопросу, и нередко она отличается от реальных случаев.
Маркетинг - это основная артерия, которая связывает вашу компанию и свою целевую аудиторию. Помимо этого, он имеет тесную связь с продажами. С самого начала команда часто состоит лишь из разработчиков и продавцов. Разработчики создают товары или услуги, а продавцы выходят к людям, чтобы работать с глазу на глаз с потенциальными покупателями.
Когда компания развивается, разумеется, становится невозможно установить личный контакт с каждым потенциальным клиентом.
Существуют различные процессы, которые также нереально выполнить вручную, или все эти работы однообразны. Именно в такой момент автоматизация маркетинга и является целесообразным решением - когда-то готовишь эту почву, такую как сбор информации, отправка писем, общение с целевой аудиторией и прочим, вы получите эффект всегда.
Автоматизация маркетинга представляет собой использование программного обеспечения и веб-сервисов для автоматизации разнообразных маркетинговых процессов, в основном это работа с аудиторией - сохранение их в последовательности.
Использование данного метода предоставляет следующие возможности:
- повысить эффективность процессов;
- автоматизировать повторяющиеся задачи;
- запустить новые процессы, которые не были бы возможны вручную.
Всё перечисленное, прежде всего для создания мощного общения с потенциальными заказчиками и роста продаж (как основного показателя маркетинга), и соответственно - повышение прибыли.
Автоматизация маркетинга, заказать которую вы можете на сайте https://timedigitalcrm.com/, поможет вашей фирме:
- добавить динамический контент на основе отдельных функций пользователя;
- разделить потенциальных и уже существующих заказчиков на интересы, характеристики. Это оказывает существенное влияние на эффективность маркетинга;
- тестировать различные показатели, такие как запуск электронной почты по адресу (покупка), сравнение сообщений и идей для персонализации;
- связать каналы так, чтобы каждое касание с целевой аудиторией было обосновано, подсчитано для достижения оптимального преобразования.
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