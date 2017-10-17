Индийский дженерик Натдак - что это такое и кому он предназначается?

Одним из наиболее опасных, коварных и трудноизлечимых заболеваний по-прежнему остается вирусный гепатит С. Он передается через кровь, быстро распространяется по организму и поражает внутренние органы, особенно печень. Результатом может стать цирроз и даже появление онкологических опухолей. Для борьбы с ВГС выпущены запатентованные лекарственные препараты, комплексное использование которых позволяет полностью уничтожить действие вируса. Стоит заметить, что подобные препараты характеризуется очень высокой ценой - одна баночка может стоить несколько десятков тысяч американских долларов.

Индийские фармацевты сумели изготовить полные аналоги лицензированных продуктов - так называемые дженерики. Их состав, комбинация и количественное содержание лечебных компонентов полностью совпадают с оригиналом. При этом стоимость полного курса лечения дженериками не превышает пары тысяч долларов. Столь колоссальная разница в цене объясняется отсутствием лицензии, которая позволяет реализовывать медикаменты в государственных учреждениях и аптеках на законных основаниях. При этом эффективность аналогов уже несколько лет подтверждается многочисленными успешными случаями полного выздоровления пациентов, прошедших курс приема дженериков того или иного типа.

Препарат Натдак - ключевые особенности

Дженерик Натдак представляет собой аналог запатентованного препарата Даклинза. Его основным действующим компонентом является Даклатасвир в количестве 60 мг, а также вспомогательные вещества (стеарат магния, диоксид кремния, кроскармеллоза натрия и другие). Натдак применяется для комплексного лечения 1-4 генотипов вирусного гепатита С. Стоит отметить, что он не способен оказать должный эффект в монотерапии, поскольку его действие направлено исключительно на угнетение деятельности вируса гепатита, не затрагивая РНК и ДНК других вредоносных клеток.

Для достижения наилучшего результата Даклатасвир комбинируется с Софосбувиром, в более сложных случаях добавляется Рибавирин. В комплексе данные компоненты способны полностью уничтожить клетки возбудителя заболевания и вернуть человека к здоровой жизни. Продажа лекарства Natdac осуществляется исключительно через специализированные интернет-ресурсы, что объясняется отсутствием дорогостоящего патента. Обратите внимание, что на данный момент во Всемирной сети замечена активная деятельность мошенников, которые реализуют некачественные подделки. Будьте осторожны при выборе продавца, ознакомьтесь с отзывами и его деятельности и убедить в положительной репутации выбранной фирмы.

Купить недорого Natdac

Приобретать данный препарат стоит исключительно по назначению квалифицированного врача-гепатолога. Он должен ознакомиться с результатами вашего анализа, и назначить соответствующую терапию исходя из стадии развития заболевания и индивидуальных особенностей организма. Помимо приема лекарственных препаратов, больной обязан придерживаться здорового образа жизни, отказаться от употребления алкоголя, никотина и наркотических средств, питаться определенными продуктами и оберегать организм от перегрузок и стрессовых ситуаций.

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