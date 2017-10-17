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Курс криптовалют

Каждый день граждане нашей страны слышат в новостях такие слова, как «криптовалюта», «электронные деньги», «биткойн». Однако, почему это необходимо и от чего оно так популярно, многие наши соотечественники не имеют понятия.

Криптовалюты можно именовать электронными деньгами. Их нельзя трогать, держать в руках, но можно будет обменять на бумажные деньги и выполнять различные валютные операции, характерные для разных денег: купить что-нибудь и продать их. Криптовалюты действуют и как способ оплаты, и как метод инвестирования - в последнее время они существенно выросли в цене, благодаря чему мжно смотреть на них, как на высокий риск для зарабатывания денег. Самым значительным недостатком такого типа инвестиций является то, что вы не можете предсказать, сколько цифровых денег будет стоить завтра. Криптовалютные системы работают на основе технологии «блокады» - цепочки блоков, которые хранят информацию в соответствии с теми или иными правилами в конкретной последовательности. На сайте profitgid.ru можно прочитать новости о них более подробно.

Курс криптовалюты не привязан к нефти или золоту. Единственным критерием роста цен биткойна, является лимитированный выпуск и увеличение или уменьшение спроса: количество биткойнов ограничено. Сравните это может быть с таким минералом, как платина - количество его в мире ограничено, и искусственно оно не может быть создано. Главным достоинством криптовалюты является невозможность подлога. Но финансовые эксперты подтверждают рискованность этих инвестиций, и многие государства продолжают запрещать операции с криптовалютами у них.Это относится и к нашей стране. Центральный банк в основном смущает курс криптовалюты, который нельзя предвидеть, и отсутствие концепций, дающих право регулировать биткойны и эфирумы, поскольку они не схожи с обычными валютами, и их нельзя назвать собственностью в полном смысле. Кроме того, внутреннему регулятору не нравится неспособность контролировать криптовалюту. Но всё это не надолго. Возможно, скоро их легализуют.

Также на указанном выше сайте можно узнавать об обновляемом курсе криптовалют в реальном времени.

17 октябрь 2017 /
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