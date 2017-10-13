Интернет магазин фурнитуры для бижутерии suntrim.ru

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Украшение из бисера создается вовсе не так сложно, как можно подумать. Чтобы зафиксировать бусины из разнообразных материалов, вы можете создавать узелки, использовать воск или пробки. Фиксируя деталь любым выбранным способом, вы получите великолепное украшение - уникальное, эксклюзивное и долговечное. Возможно, в первый раз вы не сможете полностью всё выполнить прекрасно, но в конечном итоге необходимые навыки обязательно сработают. В технике узла при работе с бусинами и деревянными очень подойдут лент, которые могут быть обернуты вокруг отдельных частей, использовать их можно также, как завязку для готового украшения.

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