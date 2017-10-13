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Экскурсии в Паттайе

Паттайя - прекрасная земля недалеко от края Сиамского залива. Здесь располагаются не только пляжи, но и великолепные места, посещение которых для многих россиян - это чудо. Поэтому, если и вы желаете туда поехать, то агентство ВипПаттайя поможет вам в этом.

Здесь вы можете отправиться на экскурсии по экзотическим местам, позагорать на пляже, поплавать в море. Нет никаких трудностей с данной компанией - здесь работают русскоязычные экскурсоводы. Единственная проблема, которая может возникнуть у вас на пути - это изобилие выбора, поскольку не всегда возможно осмотреть все интереснейшие места и хорошо провести время на курорте на несколько дней отпуска. Поэтому внимательно ознакомьтесь со списком и маршрутом, предлагаемых в Паттайе, экскурсиями и предварительно выберите варианты, которые вам понравились.

Для начала подумайте о том, что больше всего вас интересует - инфраструктура курорта, фауна страны, знакомство с местным населением, красота природы или пляжи. Также рекомендуется задуматься о том, важно ли вам узнать много интересного об этом городе или просто желаете повеселиться. Обязательно решите для себя, желате ли вы путешествовать самостоятельно или как часть группы - с экскурсоводом-переводчиком, потому что это часто зависит от расценок экскурсии, а также от качества поездки. В конце концов, некоторые путешественникам важно не только увидеть здесь что-нибудь интересное, но и узнать много интересного про историю курорта. Помимо этого, независимое передвижение и частный гид часто дороже, чем в группе. А если бюджет ограничен? В этом случае вы можете использовать тук-туки и довольствоваться тем, что видите без переводчика. Тем не менее, некоторые путешественники также имеют обзорную экскурсию, чтобы просто составить общее представление о курорте.

Оно обычно включено в пакет при приобретении тура вместе с экскурсиями.

И разумеется, шоппинг (здесь можно купить интересные продукты из кожи, драгоценные металла и прочие).

Но есть много других маршрутов, которые могут вас соблазнить. Таким образом, ознакомьтесь с интересными экскурсиями и предварительно спланируйте маршрут.

13 октябрь 2017 /
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