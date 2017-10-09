Отель Катюша у ВДНХ

В прошлом году в нашей столице, возле ВДНХ, отель «Катюша» открыл свои двери для потенциальных постояльцев. Он предлагает уютные и комфортабельные номера для тех, кто прибыл в Москву. Очевидным достоинством этого отеля является то, что большинство достопримечательностей в российской столице расположены неподалеку. Также поблизости от этого отеля есть очень развитая инфраструктура. Поэтому приезжие и деловые путешественники могут провести свой досуг в кинотеатре, торговых центрах и других общественных заведениях.

В недалеком прошлом было очень сложно найти почасовую гостиницу рядом с ВДНХ, но теперь их несколько. И данный факт вовсе не удивительный, принимая во внимание развитие гостиничного бизнеса в Москве. На их веб-сайте этого отеля "Катюша" вы можете найти отзывы, а также ознакомиться с фотографиями и кратким описанием. Таким образом, вы сможете подобрать для себя наиболее понравившиеся номера. Обычные варианты стоят в час - начиная от пятисот рублей. А если есть желание разместиться в номере люкс - соответственно это будет несколько дороже. Правильно будет резервировать номера заранее, поскольку этот отель пользуется большим спросом. И благодаря расположению в центральной части Москвы - вы можете сэкономить на поездке на работу или для посещения достопримечательностей. В конце концов, есть много бизнес-центров рядом. Отель у метро - удобный и экономичный вариант размещения.

Если вам нужно остановиться в гостинице в столице по приемлемым тарифам, рядом с метро, то этот отель Катюша подходит вам идеально. Здесь вы можете остановиться с детьми, так как есть океанариум, ледовая площадка, открытый бассейн поблизости. А также здесь вы можете кататься на роликах, скутерах. И если вы бронируете гостиничный номер с кухней, то вы можете обеспечить полноценный комфорт и сэкономить деньги на предприятиях общепита. Но обязательно в гостинице предлагают завтрак.

И нельзя не отметить бесплатный Wi-Fi в отеле - и поэтому постояльцы всегда могут быть на связи с деловыми партнерами и с друзьями, родными. А те, у кого есть личный или арендованный автомобиль - могут оставить его на парковке во дворе.