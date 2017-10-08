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Остекление балкона с крышей – делаем ремонты недорого

Остекление балкона с крышей - фирма

Есть две категории балконных конструкций, в которых в обязательном порядке монтируется крыша-козырек. В обоих случаях эта услуга заказывается, чтобы перевоплотить балконную территорию в полезную комнату. Выделяют два разных класса ремонта по цели, цене, технологии.

  1. Остекление балкона с крышей на верхних этажах.
  2. Установка, наращивание крыши при выносе.

В каждом варианте монтируется специальный каркас, который становится основой для кровли и остекления. Объем работ при этом будет различный, так как в первом случае крыша возводится полностью, а во втором наращивается на шаг выноса. Посмотреть расценки на такое остекление балкона с крышей можно на сайте «4этаж» , здесь же вы сможете посмотреть фото и подать заявку онлайн.

Остекление балкона с крышей – в чем особенность?

Отличительной особенностью такого ремонта является расширенный спектр работ и увеличение расходов на закупку материалов. В качестве кровли может использоваться ондулин, черепица, профнастил, поликарбонат сотовый. Вся эта кровельная облицовка отличается небольшим весом, что является крайне важным условием для балконного обустройства.
Остекление балкона с крышей – важные моменты, которые стоит предусмотреть:

  • Если вы планируете делать ремонт эконом, то закажите самый недорогой тип покрытия из профнастила.
  • Для утепленных балконов лучше всего подходит многослойная конструкция козырька с настилом плиты OSB под кровельное покрытие.
  • Решение о выносе необходимо принять до замеров! Так как под расширение потребуется сделать специальные расчеты для проектировки и выполнения всех этапов работ, в которых установка крыши будет играть ключевую роль!

Остекление балкона с крышей недорого - «4etag»

Как определиться в цене? Для начала просмотрите типовые расценки. Еще более удобный вариант – предварительный расчет стоимости, заказать его можно при переходе на сайт «4etag» (ссылка в начале статьи). Остекление балкона с крышей выполняется вместе в одном заказе! Поэтому, чтобы сориентироваться в сумме оплаты, вам сразу понадобится выбрать окна, вариант внутренней отделки, наружной обивки и способа остекления. Это может быть стандартный вид обустройства, с расширением или французскими окнами-ПВХ.
Если понадобится консультация, вам ее предоставят. Не забудьте про скидки, акционные предложения и выгодные возможности компенсации по кредитам. 4etag.com.ua предоставляет подробное описание ваших выгод!

08 октябрь 2017 /
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