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Зеркала скрасят любой стиль интерьера

Зеркала, по-прежнему остаются самым актуальным атрибутом интерьера жилого помещения. Обширное многообразие форм и типов зеркал открывает большие возможности для трансформации внутреннего пространства в квартире или частном доме.

Как отмечают специалисты сайта http://www.liberta.com.ua/ - дизайнеры, как отечественные, так и зарубежные, находят новые оригинальные способы применения этих атрибутов в интерьере. То же самое относится и к Киеву. В нашей столице в каждой квартире зеркала занимают свои достойные места.

К основным неоспоримым функциям зеркал можно отнести:

  • Увеличить объем комнаты. Это особенно важно для малогабаритных помещений. Таким образом, благодаря использованию зеркальных поверхностей, вы можете зрительно расширить пространство даже в узкой комнате. Вы можете заказать зеркала по вашему усмотрению в специализированной мастерской. Либо попросить специалистов помочь с выбором.
  • Зрительно преобразить геометрию пространства. В необычных конфигурационных комнатах, которые нередко встречаются в жилых помещениях Киева, зеркала смогут «удалить» выступающий угол или столбец, если они установлены с законами оптики. В конечном итоге пространство в интерьере будет выглядеть более гармонично и привлекательно.
  • Придать помещению больше света. Если вы устанавливаете зеркало прямо перед окном, то даже в комнате, находящейся на северной стороне дома, она станет значительно легче. Кроме того, можно будет украсить фасад стены, перегородки или мебели зеркальными деталями оригинальной формы, выполненными в специализированной компании.
  • Зеркала на заказ, установленные на потолке, могут сделать помещение выше. Кроме того, это поможет достичь необычных эффектов, которые делают потолок изюминкой концепции дизайна помещения.

Закажите зеркало в Киеве по приемлемым расценкам, и для любого размера в полном соответствии с пожеланиями потенциального заказчика, вы можете в специализированной компании. Они смогут изготовить зеркало, как самостоятельный предмет мебели, удобно и со вкусом разместив его и соблюдая функциональность на стенах, или - на одном из атрибутов гарнитура.

08 октябрь 2017 /
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