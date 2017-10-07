Бокс для получения фибриновых мембран и пробок

Медицина не стоит на месте, а ежедневно внедряет инновационные методы терапии. Это относится и к стоматологии. В последнее время в стоматологических кабинетах, вы можете встретить PRF-BOX - коробку для приготовления специальных мембран. А для чего они используются так активно?

Фибрин, ранее концентрированный тромбоцитами. Это часть плазмы, которая утолщена особым оборудованием. Существует несколько указаний на применение образовавшихся сгустков, к которым относятся следующие:

Процесс увеличения мягкой или костной ткани зубов.

Лечение периодонтальной болезни.

Протезирование.

Восстановление десен.

PRF начинает действовать в среднем, спустя неделю после введения в рот пациента. Как это произошло? Во-первых, лейкоциты медленно высвобождаются. В связи с этим активируется процесс остеогенеза - образуются белки, ответственные за рост костной ткани. Более того, увеличивается рост кровеносных сосудов. В конечном итоге клетки могут полностью функционировать.

Для работы с плазмой и получения фибрина, оснащенного тромбоцитами, дантисту надо иметь комплект PRF. Он включает в себя несколько следующих устройств:

PRF-BOX - коробка для производства мембран и пробок фибрина. В основном, для её производства применяется качественная медицинская сталь. В связи с этим он не ухудшается при обеззараживании в автоклаве.

Центрифуга с установленным уклоном для лабораторных сосудов.

Лопатка и чашка. Они необходимы для работы с уже подготовленными мембранами и заглушками.

Если вы выберете PRF-BOX - все выполняемые действия вовсе не сложные, то с центрифугой может быть сложно. Во избежании этого, большое значение имеет обратить внимание на их определенные параметры. Одним из них является ускорение. Ознакомиться с ними подробнее можно на сайте https://cross-dental.com/products/prf-box. Здесь же можно ознакомиться и со стоимостью данных изделий, и для наглядного представления, можно и видео посмотреть.

Пользоваться мембранами PRF предоставляет много преимуществ. Среди которых можно отметить следующие:

Значительно уменьшает отек.

Пациент ощущает минимальную боль.

Риск развития воспаления также снижается до минимума.

Период исцеления и восстановления длится очень быстро

Поэтому данные устройства подходят для всех – и врачей, и пациентов.