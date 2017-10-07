» » Бокс для получения фибриновых мембран и пробок

Бокс для получения фибриновых мембран и пробок

Медицина не стоит на месте, а ежедневно внедряет инновационные методы терапии. Это относится и к стоматологии. В последнее время в стоматологических кабинетах, вы можете встретить PRF-BOX - коробку для приготовления специальных мембран. А для чего они используются так активно?

Фибрин, ранее концентрированный тромбоцитами. Это часть плазмы, которая утолщена особым оборудованием. Существует несколько указаний на применение образовавшихся сгустков, к которым относятся следующие:

  • Процесс увеличения мягкой или костной ткани зубов.
  • Лечение периодонтальной болезни.
  • Протезирование.
  • Восстановление десен.

PRF начинает действовать в среднем, спустя неделю после введения в рот пациента. Как это произошло? Во-первых, лейкоциты медленно высвобождаются. В связи с этим активируется процесс остеогенеза - образуются белки, ответственные за рост костной ткани. Более того, увеличивается рост кровеносных сосудов. В конечном итоге клетки могут полностью функционировать.

Для работы с плазмой и получения фибрина, оснащенного тромбоцитами, дантисту надо иметь комплект PRF. Он включает в себя несколько следующих устройств:

  • PRF-BOX - коробка для производства мембран и пробок фибрина. В основном, для её производства применяется качественная медицинская сталь. В связи с этим он не ухудшается при обеззараживании в автоклаве.
  • Центрифуга с установленным уклоном для лабораторных сосудов.
  • Лопатка и чашка. Они необходимы для работы с уже подготовленными мембранами и заглушками.

Если вы выберете PRF-BOX - все выполняемые действия вовсе не сложные, то с центрифугой может быть сложно. Во избежании этого, большое значение имеет обратить внимание на их определенные параметры. Одним из них является ускорение. Ознакомиться с ними подробнее можно на сайте  https://cross-dental.com/products/prf-box. Здесь же можно ознакомиться и со стоимостью данных изделий, и для наглядного представления, можно и видео посмотреть.

Пользоваться мембранами PRF предоставляет много преимуществ. Среди которых можно отметить следующие:

  • Значительно уменьшает отек.
  • Пациент ощущает минимальную боль.
  • Риск развития воспаления также снижается до минимума.
  • Период исцеления и восстановления длится очень быстро

Поэтому данные устройства подходят для всех – и врачей, и пациентов.

07 октябрь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Стоматологическая клиника «Люми-дент» в Киеве
Хочу все знать

Стоматологическая клиника «Люми-дент» в Киеве

Нет такого человека, который не хотел бы иметь здоровые зубы и красивую, лучезарную улыбку. Безусловно, далеко не каждому человеку дано это от природы.
Стоматологическое оборудование в Украине
Хочу все знать

Стоматологическое оборудование в Украине

Sirona Dental – компания по производству стоматологического оборудования. Своими качественными характеристиками выпускаемых приспособлений заслужила достойное место на рынке продаж в сфере
Сетевое оборудование от Com-trade
Хочу все знать

Сетевое оборудование от Com-trade

В настоящее время сетевое оборудование представляет собой не только средство для подключения нескольких компьютеров для организации сети, но и в качестве инструмента для получения прибыли, а также, в
Стоматологическое протезирование зубов
Хочу все знать

Стоматологическое протезирование зубов

Каждый человек желает иметь  красивые, здоровые зубы. Ведь именно от них и зависит красота улыбки и здоровье ротовой полости.
На лечение в Германию
Хочу все знать

На лечение в Германию

О том, что в Германии хорошо развита медицина, известно всем. Причём, речь идёт обо всех сферах, в том числе и о педиатрии.
Экономпанели
Хочу все знать

Экономпанели

Многие люди, когда слышат о компактном и удобном размещении больших партий продукции товара, подразумевают немалое количество полок, стеллажей, которые делают помещение очень тесным.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как оплачивать на Алиэкспресс: тонкости оплаты заказаОптимизация и эффективность ресурсовКак правильно работать плазморезомРезервуары для хранения чистой водыБак посев из цервикального каналаПерманентное глянцеваниеВилла в Тайланде в аренду на ПхукетеПрофессиональное вскрытие замков в дверях


Свежие Статьи
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+