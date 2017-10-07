Бокс для получения фибриновых мембран и пробок
Медицина не стоит на месте, а ежедневно внедряет инновационные методы терапии. Это относится и к стоматологии. В последнее время в стоматологических кабинетах, вы можете встретить PRF-BOX - коробку для приготовления специальных мембран. А для чего они используются так активно?
Фибрин, ранее концентрированный тромбоцитами. Это часть плазмы, которая утолщена особым оборудованием. Существует несколько указаний на применение образовавшихся сгустков, к которым относятся следующие:
- Процесс увеличения мягкой или костной ткани зубов.
- Лечение периодонтальной болезни.
- Протезирование.
- Восстановление десен.
PRF начинает действовать в среднем, спустя неделю после введения в рот пациента. Как это произошло? Во-первых, лейкоциты медленно высвобождаются. В связи с этим активируется процесс остеогенеза - образуются белки, ответственные за рост костной ткани. Более того, увеличивается рост кровеносных сосудов. В конечном итоге клетки могут полностью функционировать.
Для работы с плазмой и получения фибрина, оснащенного тромбоцитами, дантисту надо иметь комплект PRF. Он включает в себя несколько следующих устройств:
- PRF-BOX - коробка для производства мембран и пробок фибрина. В основном, для её производства применяется качественная медицинская сталь. В связи с этим он не ухудшается при обеззараживании в автоклаве.
- Центрифуга с установленным уклоном для лабораторных сосудов.
- Лопатка и чашка. Они необходимы для работы с уже подготовленными мембранами и заглушками.
Если вы выберете PRF-BOX - все выполняемые действия вовсе не сложные, то с центрифугой может быть сложно. Во избежании этого, большое значение имеет обратить внимание на их определенные параметры. Одним из них является ускорение. Ознакомиться с ними подробнее можно на сайте https://cross-dental.com/products/prf-box. Здесь же можно ознакомиться и со стоимостью данных изделий, и для наглядного представления, можно и видео посмотреть.
Пользоваться мембранами PRF предоставляет много преимуществ. Среди которых можно отметить следующие:
- Значительно уменьшает отек.
- Пациент ощущает минимальную боль.
- Риск развития воспаления также снижается до минимума.
- Период исцеления и восстановления длится очень быстро
Поэтому данные устройства подходят для всех – и врачей, и пациентов.
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