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Какие есть виды пластики живота

Набирающая популярность пластика живота в Киеве, теперь доступна каждому. Высококвалифицированные специалисты помогут представительницам прекрасного пола избавиться от таких комплексов, как обвисшая кожа и излишки подкожно-жировой ткани. В кратчайшие сроки пластика дряблого живота вернет вашему телу нормальные пропорции, проведенные манипуляции придадут упругость и эстетичность фигуре.

Абдоминопластика живота

Основные причины ухудшения внешнего вида

  • радикальное похудение (снижение веса на 10 - 15 кг);
  • беременность и роды (особенно эффективна пластика живота после кесарево, ее проведение имеет колоссальный результат: истончается и становится менее заметным рубец, укрепляется брюшная стенка, происходит иссечение избытка жировой клетчатки и смещение пупка);
  • пупочная грыжа;
  • грубые рубцы и шрамы от раннее проведенного хирургического вмешательства;
  • возрастные изменения.

Виды абдоминопластики

  • Эндоскопическая – назначают молодым клиентам, у которых эластичная кожа, но имеются дефекты мышц и их можно устранить через небольшие проколы при помощи эндоскопического оборудования.
  • Миниабдоминопластика – уместная пластика живота после родов, когда у клиента наблюдается избыток кожи и деформация брюшной стенки.
  • Абдоминоторзорафия – в этом случае изменяется не только передняя брюшная стенка, но и затрагивается область боков, спины и ягодиц.
  • Апронэктомия – хирургическая пластика живота, предопределяющая «удаление фартука».

Миниабдоминопластика

Как проходит операция

Перед проведением абдоминопластики необходимо проконсультироваться с пластическим хирургом (для определения целесообразности вмешательства в конкретном случае), пройти терапевтическое обследование (сдача необходимых анализов, исследование историй прошлых болезней) и обратиться к анестезиологу (для выяснения отсутствия противопоказаний к проведению наркоза).

Собственно сама операция длится в течение 2 – 4 часов. За время ее проведения хирург делает надрез и удаляет ненужную жировую ткань, растяжки и уже существующие шрамы. Разошедшиеся мышцы стягиваются, накладываются косметические (внутрикожные) швы и устанавливаются дренажные системы.

Затем наступает послеоперационный период, когда важно максимально обездвижить поврежденные ткани (для этого используется бандаж). Однако затяжное обездвиживание также негативно сказывается на здоровье, так как возможно развитие тромбофлебита и тромбоэмболии. Медработники контролируют показатели анализов, делают массаж спины и конечностей.

Какая цена абдоминопластики живота

Стоимость проведения процедуры вариабельна, она зависит от объема и сложности операции, а также особенностей протекания восстановительного периода.

06 октябрь 2017 /
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