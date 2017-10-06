Какие есть виды пластики живота

Набирающая популярность пластика живота в Киеве, теперь доступна каждому. Высококвалифицированные специалисты помогут представительницам прекрасного пола избавиться от таких комплексов, как обвисшая кожа и излишки подкожно-жировой ткани. В кратчайшие сроки пластика дряблого живота вернет вашему телу нормальные пропорции, проведенные манипуляции придадут упругость и эстетичность фигуре.

Основные причины ухудшения внешнего вида

радикальное похудение (снижение веса на 10 - 15 кг);

беременность и роды (особенно эффективна пластика живота после кесарево, ее проведение имеет колоссальный результат: истончается и становится менее заметным рубец, укрепляется брюшная стенка, происходит иссечение избытка жировой клетчатки и смещение пупка);

пупочная грыжа;

грубые рубцы и шрамы от раннее проведенного хирургического вмешательства;

возрастные изменения.

Виды абдоминопластики

Эндоскопическая – назначают молодым клиентам, у которых эластичная кожа, но имеются дефекты мышц и их можно устранить через небольшие проколы при помощи эндоскопического оборудования.

Миниабдоминопластика – уместная пластика живота после родов, когда у клиента наблюдается избыток кожи и деформация брюшной стенки.

Абдоминоторзорафия – в этом случае изменяется не только передняя брюшная стенка, но и затрагивается область боков, спины и ягодиц.

Апронэктомия – хирургическая пластика живота, предопределяющая «удаление фартука».

Как проходит операция

Перед проведением абдоминопластики необходимо проконсультироваться с пластическим хирургом (для определения целесообразности вмешательства в конкретном случае), пройти терапевтическое обследование (сдача необходимых анализов, исследование историй прошлых болезней) и обратиться к анестезиологу (для выяснения отсутствия противопоказаний к проведению наркоза).

Собственно сама операция длится в течение 2 – 4 часов. За время ее проведения хирург делает надрез и удаляет ненужную жировую ткань, растяжки и уже существующие шрамы. Разошедшиеся мышцы стягиваются, накладываются косметические (внутрикожные) швы и устанавливаются дренажные системы.

Затем наступает послеоперационный период, когда важно максимально обездвижить поврежденные ткани (для этого используется бандаж). Однако затяжное обездвиживание также негативно сказывается на здоровье, так как возможно развитие тромбофлебита и тромбоэмболии. Медработники контролируют показатели анализов, делают массаж спины и конечностей.

Какая цена абдоминопластики живота

Стоимость проведения процедуры вариабельна, она зависит от объема и сложности операции, а также особенностей протекания восстановительного периода.