Как известно, кровь состоит из различных типов клеток. Важную роль в нормальном функционировании организма выполняют не только красные и белые клетки крови, которые «на слуху» (эритроциты и лейкоциты соответственно), но и небольшие по размерам (но не менее важные) клетки – тромбоциты.

Роль тромбоцитов в организме

При наличии у человека любого повреждения (к примеру, кожных покровов), к месту дефекта «подбираются» тромбоциты: сжимаясь, эти клетки образуют сгустки, препятствующие кровотечению. Таким образом, основной функцией тромбоцитов является процесс коагуляции (то есть свертывания) крови, благодаря чему поддерживается нормальный гомеостаз (постоянство внутренней среды организма).

Наиболее распространенной проблемой в работе данного типа клеток является тромбоцитопения (то есть снижение количества тромбоцитов), возникающая по самым разнообразным причинам; нормой в среднем можно считать уровень 200-400 * 109/л (зависит от возраста испытуемого и лаборатории, проводящей анализ).

Исследование количества тромбоцитов (в том числе и определение антител к данным клеткам крови) проводится в Центре молекулярной диагностики (ЦМД); подробнее можно узнать здесь.

Антитела к тромбоцитам

Антитело (АТ) представляет собой белок, продуцируемый иммунной системой нашего организма для уничтожения чужеродных агентов (антигены). Примерами антигенов могут служить бактерии или вирусы. Таким образом, в организме наблюдается противостояние комплекса «антиген – антитело».

Антитела к тромбоцитам могут вырабатываться в случаях, когда организм ошибочно считает, что данные клетки «чужды» и с ними следует бороться. В результате агрессивной работы иммунной системы количество тромбоцитов уменьшается, а клетки крови не справляются со своей главной функцией; подобные нарушения зачастую приводят к излишней кровоточивости и/или появлению синяков и высыпаний (петехии).

Результаты лабораторного исследования

При нормальной работе организма, антитела к тромбоцитам не вырабатываются; положительный результат теста свидетельствует о наличии АТ к тромбоцитам и возможен по причине: