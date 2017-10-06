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ДНК тест на отцовство

Рождение ребенка - это ответственное событие в жизни каждого человека. Однако, увы, но бывают случаи, когда это не приносит радости и счастья. Современный образ жизни позволяет иметь несколько партнеров в личной жизни, и это больше не является поводом для формализации отношений. В конечном итоге: ситуация, когда сама женщина, находящаяся в интересном положении или постоянный спутник жизни не уверены, кто отец будущего ребенка. К большому сожалению, такие ситуации возникают гораздо чаще, чем можно предположить. Согласно некоторым сообщениям, до десяти процентов детей, родившихся в официальном браке, родственно не связаны с их «законными» папами.

Психологи приводят другое объяснение этим неприятным случаям: нередко причиной бесплодия в паре является проблема со здоровьем для мужчины, но они категорически отказываются признать свою «неудачу». В результате, устав от неудачных попыток получить ребенка от любимого мужа, женщина решает предать его, чтобы наконец узнать радость материнства. И ее супруг когда-нибудь может почувствовать, что что-то здесь не так.

В настоящее время проблема надежного определения отцовства решается очень просто: анализ ДНК на отцовство - для установления генетической связи между родителем и ребенком проводится во многих лабораториях нашей страны. Достаточно часто данное исследование выполняется в судебном порядке - когда, кроме получения ответа на важный вопрос, родители хотят оправдать выплату алиментов или в законном порядке подтвердить статус отца.

Немало граждан сомневаются в возможности установления связанных отношений посредством анализа крови, волос или слюны на ватной палочке. Однако, научно доказать генетическую связь на сегодняшний день достаточно легко.

Анализ ДНК для отцовства теперь можно провести в одной из многочисленных частных лабораторий, которые предоставляют этот вид услуг. Однако, многие граждане, ввиду сравнительной дороговизны анализа, предпочитают обращаться в самый недорогой и близкий к ним вариант. Другим важным критерием в пользу той или иной лаборатории может быть возможность проведения анонимного анализа, без уведомления остальных родственников.

06 октябрь 2017 /
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