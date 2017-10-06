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Алюминиевые витражи от компании «Гармония фасада»

Под алюминиевыми витражами предусмотрены алюминиевые профили и стекло в виде больших глазурованных отверстий. С их помощью можно прекрасно украсить фасады зданий, оранжереи, лестницы и прочие объекты. С применением данных конструкций строятся много современных коммерческих и офисных объектов, они дают специальные представления входным группам. Таким образом, можно будет выгодно отличаться от других конкурентных фирм, предприятий.

Присутствие алюминиевого профиля в таких конструкциях, предоставляет возможность дизайнерам, инженерам, разработчикам создавать фасады необычных форм. Алюминиевый сплав является легким, однако его профили могут выдерживать различные, даже очень тяжелые нагрузки. Однако, эти фасады значительно облегчают вес постройки. Кроме того, витражное окно алюминиевой структуры можно вращать в разных плоскостях (сверху вниз и направо-налево) и под разными углами, что дает возможность устанавливать элементы открывания остекления, даже если они оборудованы автоматической системой.

Данный вид остекления позволяет реализовать необычные архитектурные и дизайнерские проекты, отличающиеся оригинальным, эксклюзивным видом. Стоит сказать, что в офисных предприятиях с витражным стеклом рабочий процесс будет намного приятнее - они светлые и просторные. Цветной дизайн витражного стекла также отличается. Профиль окрашивается порошковой эмалью различных оттенков, украшает ее под различные природные материалы - древесина, камень, а заполнение производится из цветного или тонированного стекла с изображением или без него. Если же установить непрозрачные стекла - то они прекрасно защитят помещения от солнечного света и взглядов прохожих.

Существует много технологий для производства алюминиевых витражей, их можно комбинировать в оригинальных сочетаниях, а затем каждый проект дизайна становится эксклюзивным.

Кроме того, алюминиевое окрашенное стекло может быть использовано не только снаружи, но и внутри помещений - в качестве перегородок. Их можно даже установить по всей высоте комнаты до потолка - в зависимости от личных предпочтений.

06 октябрь 2017 /
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