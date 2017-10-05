Акриловые ванны в Белоруссии

Многие владельцы жилплощади в Белоруссии, планируя ремонтные работы в ванной - собираются сменить и саму ванну. И, разумеется, уже давно не актуальны чугунные модели. На сайте sanit.by можно будет приобрести качественные акриловые ванны по доступным ценам в Белоруссии, ознакомится с каталогом, можно перейдя по ссылке. В первую очередь, важно понять, что ожидает вас, при покупке и эксплуатации акриловой ванны, по которым она отличается от обычных вариантов из металла и чугуна.

К основным преимуществам можно отнести следующее:

Прочность. Современные производственные мощности позволяют производить акриловые ванны, идентичного качества их чугунным аналогам.

Пластичность. Это позволяет изготавливать продукты самых разных форм.

Легкость. Благодаря этому преимуществу, установка ванны не требует привлечение дополнительных усилий, а в будущем снижается нагрузка на перегородки в помещении.

Гигиена. Достигается ввиду специальной структуры покрытия. В основном, их просто промывают теплой водой.

Низкая теплопроводность. Акрил прекрасно может сохранять тепло, около сорока минут температура воды, набираемой в ванну, практически не изменяется.

Безопасность экосистем. Благодаря особому антибактериальному покрытию, изделия безвредны для людей.

Оптимальная звукоизоляция. Брызги воды не доставляют шумового дискомфорта.

Устойчивость к повреждениям. Они менее подвержены дефектам. Если же они будут, то их легче реконструировать, чем другой материал.

Однако, данный тип сантехнических изделий имеют не только преимущества, но и недостатки, среди которых стоит отметить: