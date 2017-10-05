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Акриловые ванны в Белоруссии

Многие владельцы жилплощади в Белоруссии, планируя ремонтные работы в ванной - собираются сменить и саму ванну. И, разумеется, уже давно не актуальны чугунные модели. На сайте sanit.by можно будет приобрести качественные акриловые ванны по доступным ценам в Белоруссии, ознакомится с каталогом, можно перейдя по ссылке. В первую очередь, важно понять, что ожидает вас, при покупке и эксплуатации акриловой ванны, по которым она отличается от обычных вариантов из металла и чугуна.

К основным преимуществам можно отнести следующее:

  • Прочность. Современные производственные мощности позволяют производить акриловые ванны, идентичного качества их чугунным аналогам.
  • Пластичность. Это позволяет изготавливать продукты самых разных форм.
  • Легкость. Благодаря этому преимуществу, установка ванны не требует привлечение дополнительных усилий, а в будущем снижается нагрузка на перегородки в помещении.
  • Гигиена. Достигается ввиду специальной структуры покрытия. В основном, их просто промывают теплой водой.
  • Низкая теплопроводность. Акрил прекрасно может сохранять тепло, около сорока минут температура воды, набираемой в ванну, практически не изменяется.
  • Безопасность экосистем. Благодаря особому антибактериальному покрытию, изделия безвредны для людей.
  • Оптимальная звукоизоляция. Брызги воды не доставляют шумового дискомфорта.
  • Устойчивость к повреждениям. Они менее подвержены дефектам. Если же они будут, то их легче реконструировать, чем другой материал.

Однако, данный тип сантехнических изделий имеют не только преимущества, но и недостатки, среди которых стоит отметить:

  • Акрил для ванн, имеет температуру плавления до ста шестидесяти градусов. в связи с этим сначала нужно налить прохладную воду, а затем включить и разогреть. И в любом случае, не заполняйте ванну водой более чем на сорок градусов.
  • Ванна может слегка изгибаться от тяжелых нагрузок. Для качественных продуктов это не будет значимой проблемой, и возможные отклонения в некоторых случаях выравниваются специальным каркасом. Однако, надо быть предельно осторожными. Например, если тяжелый объект попадает в не дорогостоящую ванну - это может вызвать серьезную трещину.
05 октябрь 2017 /
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