Избавление от фобий и страхов

В науке существуют различные подходы к определению такой концепции, как страх и фобии, и нередко они определяются, как эмоция или чувство опасности. Однако, могут быть описаны и как состояние человека, которое имеет свои собственные ментальные и физиологические тонкости, прочные во времени и продиктованные спектром внешних и внутренних причин. В любом случае, в психологическом смысле, страх представляет собой субъективно испытанное чувство опасности.

Если же опасность не является конкретной, и чувство страха показывается в ожидании или предчувствии опасности, тогда состояние определяется, как тревога.

Повышенный уровень тревоги сопровождается умственным стрессом, в том числе и изменением физиологического состояния организма:

мышечное напряжение;

повышенные уровни определенных гормонов;

угнетение пищеварительного тракта и прочие.

В общем, состояния страха являются биологически полезными процессами, которые дают возможность организму всегда оставаться «настороже», чтобы защитить себя своевременно и эффективно от угрозы.

Однако, бывают случаи, когда страх становится очень сильным, он мешает адекватно оценивать ситуацию и действовать разумно. Это называется паникой.

Значительная часть панических атак происходит в ситуациях столкновения с объектом фобии - постоянного страха перед конкретным объектом, обычно навязчивым и преследующим.

Главными симптомами фобии являются следующие:

неспособность контролировать или преодолеть его;

тревожность начинается даже при мысли о пугающем объекте;

обсессивно, преследуя природу страха;

наличие физиологических проявлений - учащенное сердцебиение, потоотделение, дрожь в руках, тошнота.

Если имеются всё перечисленные выше симптомы - то нужно постараться избавиться от них. Но не самостоятельно, а обратившись к специалистам. Эксперты помогают понять, на чём основано лечение фобий и страхов, не применяя использования психоактивных медикаментов. Помимо лечения, также помогают и квалифицированные консультации, которые могут включать беседы с упором на выявление причин фобии и страхов, анализирование и прочее.