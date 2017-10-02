Получение высшего образования в Чехии

Высшее образование в Чешской Республике осуществляется либо в колледжах, либо поступление в университеты Праги. Разница состоит в том, что первое учебное заведение дает знания только по конкретной специальности и не требует магистерской степени, а ВУЗ имеет более обширные, почти что, академические знания и может предоставить степень магистра.

Дипломы чешских университетов актуальны во всех странах Евросоюза. Однако, их можно будет нострифицировать и для признания в Украине. Это надо будет сделать либо в соответствующих университетах, либо в мэрии.

В Праге есть как государственные, так и частные ВУЗы, но они не отличаются между собой качеством образования. Разница между ними состоит лишь в том, что во втором случае за получение высшего образования придется платить.

Почему иностранцы, в том числе и абитуриенты из Украины, желают учиться в Чешской Республике?

Дело в том, что здесь есть возможность учиться бесплатно. Но для этого надо будет успешно сдать вступительные экзамены. Если не удалось - то можно будет учиться в оплачиваемых ВУЗах.

Система образования в университетах Праги находится на довольно высоком уровне и предоставляет студентам хорошие знания и профессиональные навыки.

Стоит отметить, что для учёбы здесь вовсе не нужно знать чешский язык. Разумеется, при желании, можно пойти на курсы, однако, во многих университетах Праги можно обучаться и на английском языке. Если же вы решили выучить язык, тогда вам придется сдать экзамен на знания языка на допустимом уровне.

Таким образом, образование в университетах Праги является бесплатным, но, если у вас нет возможности оплачивать учёбу, при непрохождении экзаменов, то можно будет обращаться в специальные фонды, которые могут помочь заплатить за обучение, поскольку гранты присуждаются стипендиатам. Стоимость проживания в Праге - это последний денежный пункт, который необходимо учитывать. Студенческое общежитие в основном, стоит не очень дорого и вполне приемлемо для многих желающих учиться в Чешской столице.

И тем самым, если есть большое желание получить высшее образование в Чешской Республике, то все сложности преодолеваются.