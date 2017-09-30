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Металлочерепица в Николаеве по выгодным ценам

Установка крыш является одним из ключевых этапов строительных работ, гарантирующих защиту интерьера от шума, осадков и сильного ветра. От качества сооружения кровли непосредственно зависит срок эксплуатации несущих стен, фундамента и мансардного пространства. В настоящее время в продаже в Николаеве предлагается широкий выбор стандартных и необычных кровельных покрытий. Каждому из них присущи свои определенные плюсы и минусы.

Неоспоримыми преимуществами металлической кровли являются то, что во время производственного процесса они покрыты полимерной оболочкой, а при монтаже на крыше выглядят, как натуральные плитки. Отличаются не только презентабельным внешним видом, прочностью и длительным сроком службы.

Другими преимуществами металлочерепицы являются низкая стоимость и универсальность строительных материалов, что способствует использованию такой кровли для строительства зданий любой цели.

В том числе, к основным преимуществам данного кровельного материала можно отнести:

  • Высокая прочность.
  • Устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды: ультрафиолету, кислотное осаждение, влажность.
  • Простота установки.
  • Экологичность.
  • Устойчивость к изменениям температуры. Металлическая плитка может выдерживать и очень низкие, и очень высокие температуры.
  • Пожаробезопасность.
  • Возможность установки материала при сильных морозах.

Применение искусственной кровельной черепицы для установки на крыше дают возможность не демонтировать старое основание - листы полностью установлены на старом ящике. Металлочерепица в Николаеве доступна в разных цветах и размерах, благодаря чему можно будет выбирать кровельный материал на основании и сложности крыши. Металлочерепица не допускает накопления на крыше отложений - снег не задерживается на гладкой поверхности, а скатывается с неё.

Многие считают, что металл на крыше увеличивает уровень шума снаружи, при осадках и сильных порывах ветра. Это принципиально неправильно - слышимость в домах происходит лишь в связи с неправильной технологической установкой материала и самого покрытия.

30 сентябрь 2017 /
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