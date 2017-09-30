Заправка картриджей
Тонер в картридже имеет свойство заканчиваться, независимо от интенсивности работы печатного оборудования. Решение данной проблемы может быть выполнено двумя способами: приобретением новых заправленных картриджей, либо заправки старых.
Когда вы впервые сталкиваетесь с такой ситуацией, то вам может показаться, что вопрос о покупке нового картриджа выглядит намного легче и логичнее. Однако, проблемы могут возникнуть уже на стадии покупки. При использовании в настоящее время различных принтеров, часто не сразу можно купить именно конкретный тип картриджа, который оптимально подходит для вашего агрегата. Более того. это вовсе не экономично. Нередко цена нового картриджа сопоставима с ценой самого принтера. И поэтому, если каждый раз покупать новый тонер, даже в текущем повышении цен для всех импортируемых компонентов, это финансово невыгодно.
В связи с этим в настоящее время все большее число компаний предпочитают пополнять картриджи.
Данный метод имеет немало очевидных преимуществ, среди которых стоит выделить следующее:
- Экономичность. О нецелесообразности покупки нового картриджа было написано выше. А если уточнить, то - в среднем, покупка двух тонеров равна покупке одного нового агрегата. А стоимость заправки в среднем - не выше двадцати процентов цены печатного оборудования. Сравнивая эти расходы, финансовая выгода этого метода становится очевидной. Обращаться за этими услугами можно в компанию Ирвин сервис.
- Качество печати компании. Огромное число производителей печатного оборудования предупреждают потребителей своей продукции о заправке картриджей, советуя заменить их новыми после того, как они исчерпали тонер. Однако, данные рекомендации, скорее всего, продиктованы стремлением компаний-производителей не допускать чрезвычайных ситуаций, при пользовании их оборудования, и поддерживать их репутацию. Объективно для этого необходимо признать, что данный рекомендации вовсе не беспочвенны, так как заправлять картриджи собственными силами не так-то и просто, и пользователь не может часто выполнять его надлежащим образом. И для этого необходимо обращаться к специалистам, чтобы обеспечить высокое качество печати.
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