Заправка картриджей

Тонер в картридже имеет свойство заканчиваться, независимо от интенсивности работы печатного оборудования. Решение данной проблемы может быть выполнено двумя способами: приобретением новых заправленных картриджей, либо заправки старых.

Когда вы впервые сталкиваетесь с такой ситуацией, то вам может показаться, что вопрос о покупке нового картриджа выглядит намного легче и логичнее. Однако, проблемы могут возникнуть уже на стадии покупки. При использовании в настоящее время различных принтеров, часто не сразу можно купить именно конкретный тип картриджа, который оптимально подходит для вашего агрегата. Более того. это вовсе не экономично. Нередко цена нового картриджа сопоставима с ценой самого принтера. И поэтому, если каждый раз покупать новый тонер, даже в текущем повышении цен для всех импортируемых компонентов, это финансово невыгодно.

В связи с этим в настоящее время все большее число компаний предпочитают пополнять картриджи.

Данный метод имеет немало очевидных преимуществ, среди которых стоит выделить следующее: