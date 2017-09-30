Электромагнитное экранирование

Экранирование - это локализация электромагнитной энергии в том или ином пространстве посредством блокирования ее распространения.

Внедрение экранов нередко требует значительных изменений в макете, дизайне, в некоторых случаях и в параметрах продукта. И в связи с этим, разработчик должен четко представлять себе физическое влияние каждой части экрана, эффект любой детали конструкции по значениям паразитарных ограничений. Целесообразно будет сочетать элементы экранов с основными деталями опорной конструкции. Более того, на начальном этапе проектирования следует принять все меры для уменьшения паразитарных связей, и только тогда в ходе экспериментального уточнения продукта удалите те излишние элементы. Ведь намного легче исключить предмет из готового продукта, чем добавлять его. Более детально ознакомиться с электромагнитным экранированием можно на сайте http://faradey.ru/electromagnetic-shielding/.

Ввиду быстро развивающейся технологией проблема организации электромагнитной среды, гарантирующей бесперебойную и точную работу электронных приборов и экологической безопасности, становится все более острой. Электромагнитная среда является объединением электромагнитных полей в конкретной зоне пространства, способных оказывать влияние на работу того или иного радиоэлектронного оборудования либо биологического объекта.

Чтобы создать плодотворную электромагнитную среду и обеспечить требования к электромагнитной безопасности объекта, который противодействует неразрешенному доступу к информации с применением технических средств особого назначения, электромагнитные волны экранируются.

Использование высококачественных экранов дает прекрасную возможность решить немало проблем, включая защиту информации в технических каналах, задачи электромагнитной сочетаемости устройств, при их общей эксплуатации, функции защиты персонала от высокого уровня электромагнитных полей и обеспечения благополучной экологической ситуации вокруг функционирующих электроустановок и микроволновых устройств.