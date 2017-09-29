Готовимся к празднованию дня рождения, чем удивить именинника?

Каждый из вас, наверняка и не раз, задумывался, как поздравить родителей, друзей, коллег или близких людей со знаменательной датой. Кто-то пускается в поиски на просторах Интернета, чтобы подобрать интересный текст, скачать и распечатать его, а затем прочесть имениннику. Некоторые идут другим путем: пытаются придумать поздравление самостоятельно. Правда, не имея таланта и навыка, заниматься сочинительством довольно затруднительно. Но в любом случае услышать такие пожелания любому юбиляру будет приятнее, чем стандартное «крепкого здоровья и личного счастья!».

Эти способы не особо отличаются оригинальностью ввиду того, что используются большинством людей. Гораздо необычнее и красивее будет выглядеть пожелание, если индивидуально подходить к организации поздравления виновников торжества. Рискнем дать вам несколько проверенных советов, способных помочь сориентироваться в выборе вариантов приветствия на знаменательных праздниках.

Слайд-шоу

Не секрет, что Интернет – это огромный источник, с помощью которого легко и быстро подбирается поздравление на любую тематику, здесь нет никаких ограничений. Найдите способ получить фотографии юбиляра разных лет, начиная с младенчества. Используя компьютерные графические программы, разместите все снимки на отдельном листе и подберите к каждому кадру трогательные стихи или надписи.

Зная интересы и увлечения именинника, вполне уместно будет добавить добродушные шаржи, изображающие юбиляра в шуточной форме. Такое поздравление можно оформить на бумажном носителе, в виде стенгазеты или специального слайд-шоу в электронном виде на подарочном диске.

Поздравление с курьером

Думается, любому будет приятно получить презент несколько необычным образом. Закажите на подарке надпись с инициалами юбиляра или личный текст, можете добавить его фотографию. Для таких действий подойдут сувенир, посуда, аксессуар или одежда (футболка, кепка и т.п.).

Вы только представьте, с каким наслаждением именинник будет пить чай или другой напиток из подаренной кружки, на которой размещено его изображение. Будьте уверены, такое никогда не передаривается и не закидывается на антресоли. Оформив таким образом подарок и добавив по желанию цветы, закажите доставку курьером. Любой человек оценит и запомнит надолго такое отношение. И взрослые, и дети любят сюрпризы, для них это неожиданно и приятно.

Украшаем помещение

На оригинальное оформление праздничного зала всегда обратит внимание любой виновник застолья и не только. Купите разноцветные шары, гирлянды и яркие бумажные помпоны. Разместите их под потолком или привяжите к стульям. Замечательно смотрятся надувные игрушки, букеты и т.п. На стену прикрепите большими бумажными буквами соответствующую поздравительную надпись.

Приглашаем артистов

Если торжество проходит в большом зале, то вполне осуществим музыкальный концерт. Можно пригласить цыган, модного исполнителя или группу, классическую пару бальных танцев, баяниста, чечеточников и многое другое. Предпочтение в выборе отдавайте вкусу юбиляра. Поистине такой праздник для него станет незабываемым.

Салют

Своеобразным выглядит поздравление, где после прочтения открытки выстрелит хлопушка. Такой необычный «салют» подчеркнет важность момента. Сейчас есть такие хлопушки, из которых могут вылетать рубли, лепестки цветов и обычный серпантин. Виновник торжества будет усыпан цветами или купюрами с наилучшими пожеланиями.

Настольные (напольные) сооружения, имитирующие «холодный фонтан», позволят на несколько минут покрыть юбиляра яркими блестящими брызгами. Еще один вариант – под потолок вешается большой прозрачный шар, внутри которого находятся шарики и конфетти. В ответственный момент конструкция протыкается острым предметом. Очень красивое зрелище.

Заказ торта

Сегодня кондитеры способны создать любой шедевр. Ваш юбиляр сразу почувствует значимость своего дня. Большой многоярусный торт станет украшением любого стола. Заметим, что формы кондитерского изделия могут быть различные, можно вылепить что захочется, хоть самого юбиляра. В декорировании кондитерских изделий, часто используется мастика для торта, с помощью которой можно придать индивидуальный акцент изделию, например вылепленные фигурки или персональные символы именинника.

Картина

Сейчас стало модным заказывать произведения живописи. Пусть профессиональный художник нарисует именинника по предварительно предоставленной фотографии или сделает набросок сюжета, который определенно придется ему по душе. Вариантов много, вы даже можете пригласить художника на торжество, где он изобразит юбиляра, как тому понравится.

Если хорошо постараться, то можно устроить праздник даже с минимальными усилиями. Нет ничего приятнее для каждого из нас, чем услышать искренние слова признательности и пожеланий. Ведь сказанное поздравление, пусть не стихами, но с любовью и доброжелательностью, всегда найдет отклик в сердце любого именинника.

Не скупитесь на теплые слова, смело выражайте свои чувства. Знайте: в вашей власти подарить близким и друзьям ощущение искренней радости и счастья.