» » Артериальная гипертония – что делать?

Артериальная гипертония – что делать?

Гипертония, являясь достаточно серьезным заболеванием, диагностируется у 40% россиян, а это не менее 40 миллионов человек. Стоит заметить, что в данную статистику не входят пациенты детского возраста. Отмечено, что поставлены на учет в медицинских учреждениях всего лишь 6 миллионов, при этом не более 7% из них пользуются постоянной и эффективной помощью. В чем причина? Коварство болезни, отличающейся весьма серьезными последствиями, заключается в отсутствии четкой симптоматики. Больные не чувствуют своего высокого давления, поэтому откладывают визит к врачу.

Конечно, не каждый скачок давления может свидетельствовать о наличии заболевания артериальной гипертонией. Превышение нормальных показателей возможно и у вполне здорового взрослого человека, поскольку существует масса различных причин, провоцирующих такое развитие событий. Эмоциональное и физическое напряжение усиливают энергозатраты организма. Вызвать резкий подъем артериального давления могут такие на первый взгляд не очень значительные явления, как довольно резкое изменение погоды, неожиданное радостное или трагическое сообщение, чрезмерная физическая нагрузка.

Необходимо контролировать давление, что вполне возможно каждому. Достаточно придерживаться некоторых не сложных советов, способных оказать весьма существенную помощь.

1. Измерение артериального давления

Стоит не менее двух раз в неделю измерять АД, купив для этих целей собственный тонометр. Эта мера необходима и при отсутствии каких-либо отклонений в работе сосудистой системы. Если результаты измерений не будут соответствовать норме, своевременное реагирование позволит избежать негативных последствий.

2. Избавление от лишних килограммов

Избыточный жир мешает работе кровеносной системы, поскольку затрудняется прокачивание крови по сосудам. По этой причине сердце усиливает сокращения, артериальное давление повышается. Замечена непосредственная связь между количеством жировых отложений и показателями на тонометре.

3. Изменение рациона питания

Необходимо ограничение употребления жирных видов мяса, к которым относятся свинина и баранина. Животный белок содержит аминокислоту тирозин, способствующую выработке организмом гормонов, повышающих давление.

Особое внимание стоит уделять морской рыбе, отличающейся хорошими вкусовыми качествами. Пища растительного происхождения должна присутствовать в больших количествах, поскольку в ней высокое содержание клетчатки и витаминов. Немаловажное значение имеет и ее низкая калорийность.

Следует ограничивать солености и копчености, способствующие задержке жидкости в организме и, как следствие, провоцирующие повышение АД. Для улучшения вкуса пищи вместо соли можно использовать различные специи, лимонный сок.

4. «Нет» - кофе!

Лучше отдать предпочтение какао с добавлением молока, поскольку в нем содержится теобромин. Этот аналог кофеина не оказывает на сосуды негативного воздействия. Магний способствует нормализации давления, улучшая усвоение кальция, нехватка которого в организме приводит к гипертонической болезни. Желательно ограничить количество сахара, препятствующего процессу усваивания минералов, необходимых для снижения АД.

5. Отказ от вредных привычек

Вред никотина заключается в уменьшении уровня простациклина, расширяющего кровеносные сосуды. Следствием этого становится постоянное повышение АД.

Алкоголь способен оказывать расширяющее действие на сосуды при употреблении не более 25 мл, а превышение дозы грозит прямо противоположным результатом. Гипертоникам следует помнить об абсолютной несовместимости принимаемых гипотензивных препаратов с алкоголем даже в самых минимальных объемах.

29 сентябрь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Продукты без содержания глютена в Eco Club в Украине
Хочу все знать

Продукты без содержания глютена в Eco Club в Украине

Глютен - это вещество, которое является частью белка злаковых культур. Чем больше клейковины содержится в муке, тем легче сделать тесто, превращающееся в пышные пирожные. Содержание глютена в
Что такое артериальная гипертензия
Хочу все знать

Что такое артериальная гипертензия

В настоящее время практически каждый человек знаком с медицинским термином «повышенное артериальное давление».
Факты о сердце
Хочу все знать

Факты о сердце

1. Согласно последним рекомендациям всемирной организации здравоохранения 1999 г., нормальным считается уровень артериального давления ниже 130/85. Уровень давления между 130/85 и 140/90 и выше
10 мифов о чае
Хочу все знать

10 мифов о чае

Мы собрали наиболее распространённые мифы о чае и попросили подтвердить или опровергнуть их врача-терапевта Набережночелнинского профилактория Викторию Агапову.
Что такое похмелье?
Хочу все знать

Что такое похмелье?

Как считают медики, каждый человек, который употребляет более 1 л алкоголя в месяц, становится на путь алкоголизма.
Арбуз повышает сексуальное влечение
Хочу все знать

Арбуз повышает сексуальное влечение

По сообщениям ученых, арбуз содержит компоненты, которые воздействуют на кровеносные сосуды подобно виагре и могут даже повысить сексуальное влечение.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)«В начале было Слово…» или След на воде (часть 1)«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)«В начале было Слово…» или След на воде (часть 2)Как оплачивать на Алиэкспресс: тонкости оплаты заказаКак и где утилизируется мусор в Москве«В начале было Слово…» или След на воде (часть 12)Что нужно знать при посуточной аренде квартиры!?


Свежие Статьи
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+