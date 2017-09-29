Артериальная гипертония – что делать?

Гипертония, являясь достаточно серьезным заболеванием, диагностируется у 40% россиян, а это не менее 40 миллионов человек. Стоит заметить, что в данную статистику не входят пациенты детского возраста. Отмечено, что поставлены на учет в медицинских учреждениях всего лишь 6 миллионов, при этом не более 7% из них пользуются постоянной и эффективной помощью. В чем причина? Коварство болезни, отличающейся весьма серьезными последствиями, заключается в отсутствии четкой симптоматики. Больные не чувствуют своего высокого давления, поэтому откладывают визит к врачу.

Конечно, не каждый скачок давления может свидетельствовать о наличии заболевания артериальной гипертонией. Превышение нормальных показателей возможно и у вполне здорового взрослого человека, поскольку существует масса различных причин, провоцирующих такое развитие событий. Эмоциональное и физическое напряжение усиливают энергозатраты организма. Вызвать резкий подъем артериального давления могут такие на первый взгляд не очень значительные явления, как довольно резкое изменение погоды, неожиданное радостное или трагическое сообщение, чрезмерная физическая нагрузка.

Необходимо контролировать давление, что вполне возможно каждому. Достаточно придерживаться некоторых не сложных советов, способных оказать весьма существенную помощь.

1. Измерение артериального давления

Стоит не менее двух раз в неделю измерять АД, купив для этих целей собственный тонометр. Эта мера необходима и при отсутствии каких-либо отклонений в работе сосудистой системы. Если результаты измерений не будут соответствовать норме, своевременное реагирование позволит избежать негативных последствий.

2. Избавление от лишних килограммов

Избыточный жир мешает работе кровеносной системы, поскольку затрудняется прокачивание крови по сосудам. По этой причине сердце усиливает сокращения, артериальное давление повышается. Замечена непосредственная связь между количеством жировых отложений и показателями на тонометре.

3. Изменение рациона питания

Необходимо ограничение употребления жирных видов мяса, к которым относятся свинина и баранина. Животный белок содержит аминокислоту тирозин, способствующую выработке организмом гормонов, повышающих давление.

Особое внимание стоит уделять морской рыбе, отличающейся хорошими вкусовыми качествами. Пища растительного происхождения должна присутствовать в больших количествах, поскольку в ней высокое содержание клетчатки и витаминов. Немаловажное значение имеет и ее низкая калорийность.

Следует ограничивать солености и копчености, способствующие задержке жидкости в организме и, как следствие, провоцирующие повышение АД. Для улучшения вкуса пищи вместо соли можно использовать различные специи, лимонный сок.

4. «Нет» - кофе!

Лучше отдать предпочтение какао с добавлением молока, поскольку в нем содержится теобромин. Этот аналог кофеина не оказывает на сосуды негативного воздействия. Магний способствует нормализации давления, улучшая усвоение кальция, нехватка которого в организме приводит к гипертонической болезни. Желательно ограничить количество сахара, препятствующего процессу усваивания минералов, необходимых для снижения АД.

5. Отказ от вредных привычек

Вред никотина заключается в уменьшении уровня простациклина, расширяющего кровеносные сосуды. Следствием этого становится постоянное повышение АД.

Алкоголь способен оказывать расширяющее действие на сосуды при употреблении не более 25 мл, а превышение дозы грозит прямо противоположным результатом. Гипертоникам следует помнить об абсолютной несовместимости принимаемых гипотензивных препаратов с алкоголем даже в самых минимальных объемах.