Как правильно работать плазморезом

Аппараты воздушно-плазменной резки приобретают все большую популярность, однако работать ими, всего лишь прочитав инструкцию, запрещено. Необходимо пройти специальное обучение, а также строго соблюдать требования техники безопасности. Только при таком подходе работа подобным аппаратом разрешена. Помните, что выполнять резку металла без защитной экипировки категорически нельзя.

Предварительные мероприятия

В первую очередь необходимо осуществить такие действия:

подключить предохранитель;

проверить изоляцию всех кабелей;

убедиться в наличии заземления розеток.

Если хотя бы один пункт не выполнен, использовать плазменный резак нельзя.

О нюансах резки

Если вы решили купить плазморез в интернет-магазине, прежде всего научитесь подбирать правильную силу тока. Она зависит от того, с каким металлом проводится работа. Для стали или чугуна этот показатель составляет 4 А, для сплавов или цветмета – 6 Ампер.

Второй пункт – скорость движения резака. Новички могут следовать такому правилу: с обратной стороны заготовки должны быть видны искры. При этом движение горелки не должно быть резким или с рывками.

Перед тем как зажигать дугу, включите плазмотрон в режиме продувки. Для этого необходимо нажать, а потом сразу отпустить кнопку розжига. Продувка должна длиться не менее половины минуты, далее следует вновь нажать кнопку для получения пилотной дуги. Она горит около двух секунд, потом появляется рабочая дуга. Поджиг бывает контактным (в результате короткого замыкания) или бесконтактным (высокочастотным). Если рабочая дуга не появилась, следует начать новый цикл.

Соблюдайте оптимальное расстояние между резаком и заготовкой, которое в большинстве случаев составляет от полутора до трех миллиметров. Слишком увеличенный показатель приведет к затуханию дуги, что заметно ухудшает чистоту и качество среза. Держа деталь чересчур близко к соплу, можно вывести из строя последнее.

Очень важно везти плазмотрон перпендикулярно к детали – это позволяет получить красивый срез.

Как купить плазменный резак в Москве

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