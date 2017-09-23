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Матрас для дивана

Комфортный и крепкий сон - это гарантия здоровья и благополучия. А чтобы он был таким, имеет большое значение, на чём человек спит: то есть, на кровати или на диване. Но выбирать мебель на основании её внешнего вида - недостаточно - ведь этот фактор не влияет на здоровье. Конечно же, надо обращать внимание на матрас. Выбрать эти изделия в Украине можно на сайте https://mebel-organic.com.ua/matrasy-na-divan.

Для чего может быть нужен матрас для дивана:

  • С тонким матрасом вы можете освежить старый диван, сгладить имеющиеся неровности. Однако следует учитывать тот факт, что верхний слой имеет толщину до десяти сантиметров. В связи с этим, если диван прижимистый, матрац не может восстановить его. От этого атрибута мягкой мебели нужно будет избавиться.
  • Матрас на складной диван. Из-за своей сравнительно малой толщины легко его собрать и хранить в шкафу, а если приедут гости с ночёвкой - то можно будет уложить их на нем. Кроме того, матрац хорош для тех, кто арендует квартиру. При переезде многие предпочитают арендовать жилье со всем обустройством. Местный диван не может быть таким комфортным, и спать на нем более удобно и гигиенично на собственном матрасе.
  • Немаловажным преимуществом матраса топпера является то, что он может изменять жесткость. Допустим, одному супругу нельзя спать на мягкой поверхности, а другим на твердой - то они могут постелить односпальный топпер.

Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать матрасы в зависимости от телосложения. Стройным запрещено спать на твердом - это вызовет сильный дискомфорт и ощущение, словно спят на бетонном полу. А полные люди не должны спать на мягких матрасах, чтобы не было проблем с позвоночником.

Человек, ведущий сидячий образ жизни: служащий офиса, учитель, должен разгружать поясницу и ноги. Это относится и к тем, кто весь день работает стоя (парикмахеры). Они будут использовать умеренно мягкий матрас. И в то же время, такие изделия подходят и для тех, кто ведут подвижны образ жизни, в связи с работой - курьеры, официанты. Им тоже надо спать на умеренно жестких матрасах для диванов.

23 сентябрь 2017 /
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