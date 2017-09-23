Современная реальность заключается в том, что без печати очень сложно представить нашу жизнь. В конце концов, полиграфия настолько разнообразна в своих проявлениях, что составляет существенную часть нашего обихода: книги, газеты, справочники, буклеты, календари, записные книжки, дневники, открытки и пригласительные.

В Москве есть такие типографии, которые имеют мощную производственную базу, но их мало. Например, для выпуска журналов применяются, в основном, очень дорогостоящие офсетные прессы для прокатки, которые могут быть приобретены лишь крупными полиграфическими организациями, которые получают большие заказы. Производство упаковки и этикеток в крупных печатных тиражах, в основном, производится флексографией или в иных компаниях. То же самое относится к трафаретной печати и тампопечати, которая используется не только при изготовлении книг, газет, но и рекламных сувениров.

В настоящее время немало популярны офсетная печать и цифровые салоны. Во многих из них также имеется цифровое оборудование, что позволяет быстро и качественно выполнять мелкомасштабные заказы. При этом - по вполне доступной цене.

Также очень популярны и услуги по выпуску рекламной печатной продукции. Типография «Optima» в Москве предлагает продукцию таких рекламных материалов, как брошюры, листовки, флаеры, календари, блокноты, дневники и планы, пакеты с символикой, папки компаний и многое другое, посмотреть весь перечень продукции можно перейдя по ссылке. И в этом нет ничего удивительного: ведь они хотят привлечь как можно больше клиентов, а полиграфические продукты - это прекрасные рекламные средства, которые к тому же, вполне бюджетные. Влияние печати на целевую аудиторию является очень большим, и даже более эффективным, особенно если учесть все интересы, вкусы, индивидуальные предпочтения.

Кроме того, немало типографий в Москве предлагают ещё и дизайнерские услуги. В конце концов, это будет очень удобно для клиента - всё заказывать в одной компании, что дает возможность сэкономить время и деньги, а также производить лучшие продукты. Конечно, вы можете заказать различные услуги в разных местах. Но специалисты одной компании всё делают по своей индивидуальной методике. И возможно, одни не смогут продолжить работу за другими. Поэтому, если всё заказывать в одной типографии - то конечный итог более качественный. А от клиентов нужны лишь исходные материалы (текст и графика), и их пожелания о том, как должен будет выглядеть каталог календарь и прочие атрибуты типографии.