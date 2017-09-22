Выбираем грунт для аквариума правильно

Правильно подобранный грунт делает обитание рыб в аквариуме комфортным. Хороший грунт для аквариума создает комфортную среду, поддерживает биологическое равновесие в вашем маленьком водоеме.



С помощью искусно подобранного покрытия для дна вы можете создать разнообразные визуальные эффекты. Скажем, коралловая крошка для аквариума призвана воссоздать маленький кусочек моря в воде, а галька или песок больше подходят для декорирования аквариумов.



магазин аквариумов предлагает массу вариантов, из которых вы можете выбрать грунт для своего аквариума. Как правило, грунт делится на натуральный и искусственный.



Натуральный грунт – это уже упомянутая выше коралловая крошка, песок, гранитная крошка и галька для аквариума - все они проходят специальную обработку перед тем, как стать полноценным грунтом для ваших рыб.



Искусственный грунт – это отполированные до круглой формы кусочки стекла. Они великолепно смотрятся при декорировании, но на практике оказываются совершенно бесполезными для рыбок.



Поэтому лучшим вариантом для тех, кто оборудует аквариумы самостоятельно, будет коралловая крошка. Этот материал имеет массу преимуществ, кроме того, купить коралловую крошку для аквариума можно практически в каждом магазине аквариумистики.



Купить коралловую крошку для аквариума



Как уже говорилось, купить такой грунт для аквариума несложно. Хорошая крошка кораллов, предназначенная для оборудования аквариумов, не проходит обработку хлором и другими химическими веществами, а значит, не несет никакого вреда вашим питомцам.



Не важно, выберете ли вы большой аквариум с доставкой для офиса или магазина, или же хотите оборудовать маленький морской уголок у себя дома, плюсы коралловой крошки вы заметите сразу.



В создании хорошего дна для аквариума важную роль играет фракционность материала.



Крупная галька не сможет в полной мере выровнять биологический баланс в воде. А коралловая крошка, как и гравий для аквариума, и мраморная крошка, обладают достаточной фракционностью, позволяя полезным бактериям без труда размножаться на своей поверхности.



Коралловая крошка способна повысить содержание кальция в воде. Это особенно важно, если ваши аквариумные обитатели морского происхождения. Недостаток кальция в воде приводит к заболеваниям у рыбок, а иногда, и к их гибели.