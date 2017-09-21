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Как избежать рисков, покупая новую квартиру

Покупка квартиры – весьма ответственное задание, к которому многие покупатели готовятся не один год. Как правило, на момент непосредственного приобретения недвижимости покупатель уже имеет четкие представления о том, квартиру какого именно типа он хотел бы иметь. Но вот быть на все сто процентов уверенным в том, что вы заключаете во всех планах выгодную сделку все равно нельзя – риск, несмотря на вашу педантичность, присутствует. Далее мы поговорим о том, на что стоит обращать внимание, чтобы действительно приобрести квартиру своей мечты, не попав в руки мошенников.

Как не быть обманутым, покупая квартиру

Если стоимость многокомнатной квартиры является уж слишком доступной, стоит несколько раз перепроверить достоверность информации, которую вам предоставляет застройщик. Велик шанс того, что вас пытаются обмануть. Вот только слишком скептично относиться к такой покупке также не нужно – вы просто могли попасть под выгодную акцию от вполне проверенного и надежного застройщика. Стоит учитывать то что квартиры в центре города и на пример в Киевском районе могут существенно отличаться стоимостью.

Чтобы быть уверенным в том, что вы не «заключаете сделку с дьяволом», убедитесь в наличии всей необходимой документации, которая должна быть оформлена в соответствии с основными требованиями:

  • Учредительный документ застройщика.
  • Документ, разрешающий проведение работ по застройке.
  • Лицензия.
  • Необходимая проектная документация.
  • Соответствующие документы на землю, на которой проводятся строительные работы.
  • Нужные бухгалтерские документы.

Как не ошибиться, покупая вторичное жилье

Документация, которую вам предоставляет застройщик, должна быть представлена в оригинале или же в нотариально заверенной копии.

Если же вы покупаете вторичную недвижимость, проследите за тем, чтобы вам предоставили документы, которые подтверждают право собственности на данные квадратные метры. Кроме того, не лишним будет удостовериться в том, что за данной квартирой не тянутся долги по оплате коммунальных услуг. Убедитесь в том, что в данной квартире не прописаны другие жильцы, выселение которых является невозможным. Ну и чтобы наверняка избежать проблем, внимательно изучите, имеет ли на данные квадратные метры право кто-то еще, ведь «владелец» может объявиться в самый неподходящий момент. Процесс подписания договора купли-продажи должен сопровождаться нотариально, что не позволит в ближайшем будущем возникнуть ситуации, когда сделка будет признана недействительной.

По материалам realty-odessa.ua

21 сентябрь 2017 /
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