Инфекционные заболевания позвоночника встречаются довольно редко. И в основном в группе риска те люди, которые злоупотребляют курением, страдают ожирением, или наоборот, плохо питаются, наркоманы. Ещё реже встречается сифилитическое поражение позвоночника. К вирусным заболеваниям относятся дисцит, остеомиелит, эпидуральный абсцесс, спинная сухотка и многие другие.

Как распознать заболевание

Иногда инфекция может попасть в организм через травмированные ткани. Тогда обязательно на этом месте появится воспаление. Также заразиться можно с приемом пищи или воздушно-капельным путём. В этом случае заболевание проявляет себя повышенной температурой, рвотой, поносом, слабостью и головокружением.

Но существуют и такие вирусы, которые вызывают довольно странные реакции в организме, поэтому их довольно сложно распознать. Эти виды заболеваний позвоночника являются самыми опасными. Их симптомы то появляются сами по себе, то резко пропадают. Отличительной особенностью данных заболеваний является то, что зачастую признаки болезни появляются в том момент, когда перестраивается организм. Например, во время стресса, болезни, гормональном сбое или когда естественный цикл у женщин.

Есть симптомы заболеваний похожие на вирусные. К примеру опухоль позвоночника проявляет себя сильными болями в районе спины. Увеличивается она при пробуждении, но может беспокоить и ночью. В зависимости от локализации опухоли со временем могут добавиться новые симптомы. К ним относится снижение чувствительности, слабость в ногах, паралич, нарушение в работе мочевого пузыря и кишечника, деформация спины.

Поэтому не стоит ставить себе диагноз самостоятельно и заниматься самолечением, лучше предоставить это специалисту.

Какие симптомы должны вызвать подозрения

Так как вирусные заболевания позвоночника встречаются редко и распознать их довольно сложно, многие не спешат обращаться за консультацией к специалисту. Или начинают лечить другой орган, заболевания которого дают похожие симптомы. Но, чтобы болезнь не прогрессировала и не привела к непоправимым последствиям, следует насторожиться, если появились такие симптомы, как:

К вечеру человек испытывает необоснованную усталость, при этом он полностью здоров и не переживает никакого биохимического стресса. По не понятным причинам повышается температура, которую тяжело снизить лекарственными средствами. Но спустя час она проходит сама. Периодически появляются симптомы, похожие на те, которые присутствуют при гриппе. Но также быстро и бесследно проходят. Появляются спонтанные высыпания. Они могут быть в виде покраснения, шелушения. Образуются на коже похожие на веснушки тёмные пятна. Периодически припухает то в одном месте, то в другом, лимфатические узлы. Но помните, если припухание мигрирует - это признак скрытой инфекции, а если оно постоянно в одном месте - то скорее всего имеется рак. В этом случае следует незамедлительно обратиться к онкологу.

Какие действия необходимо предпринимать

При первых же подозрениях на вирусное заболевание позвоночника следует обратиться к врачу, так как инфекции лечатся только в стационаре. Зачастую во время лечения используется медикаментозная терапия. Пациенту назначают курс антибиотиков и сульфаниламидов. Также вводится внутривенно раствор гексаметилентетрамина и глюкозы.

Дабы избежать появление пролежней, за кожей больного тщательно ухаживают с первых дней. Если они все-таки образовались, то применяются кварцевые облучения и мазевые повязки. Когда существуют проблемы с мочеиспусканием, их решают при помощи катетеров.

Также во время лечения необходимы профилактика контрактур, гимнастика и массаж.